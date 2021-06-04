«Папа трогал меня, как будто разделывал кусок мяса». 18+

Мария Куфина несколько лет публично рассказывает о сексуализированном насилии со стороны отца. Но ее никто не слышит.



Мария Куфина. Фото: Антон Уницын

Больше 80 процентов преступлений в отношении детей в РФ совершаются в семье. Здесь же, в семье или в ближайшем кругу знакомых, дети чаще всего подвергаются и сексуальному насилию. Большинство жертв — девочки, которые нечасто рассказывают о пережитом, а если делают это, то уже когда сами становятся взрослыми. Мария Куфина осознала, что с ней сделал отец в ее пятнадцать лет, и начала писать об этом в блоге. Сейчас ей девятнадцать, она пытается оправиться от последствий травмы и помогает женщинам, которые пережили то же самое.

Маша рассказала проекту «Разные» о том, как ее обожаемый отец превратился в монстра и почему ни один взрослый не заподозрил, что с ней происходит.

Серия «Разные» — совместный проект изданий «Гласная» и «Новая газета» — о людях, которые не вписываются в рамки нынешнего российского общества, становясь невидимыми для большинства, «другими». По традиции, в РФ этих «других», разных принято не замечать, игнорировать — и незнание становится идеальной почвой, на которой прорастает ксенофобия и дискриминация. Заявить о себе зачастую опасаются и сами необычные люди. Но среди них все больше становится тех, кто уже преодолел страх — женщины и мужчины, своим поведением ломающие стереотипы и рамки патриархата.

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Любимый папочка

Детство мое началось просто великолепно: когда я родилась, папа попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Он решил, что это лучший способ отпраздновать мое рождение. Пил он все мои детские годы, но меня это несильно смущало. Я его очень любила, намного больше, чем маму, потому что он был классный. Прям с картиночки, все о таком мечтают. Когда я была маленькой, он постоянно что-то придумывал: сказки, игры для нас двоих. Мог устроить прикольную фотосессию: например, мы ездили по городу, и он фотографировал меня возле каждого фонтана. Мы ходили по лесам, по паркам, по всяким водоемам — в общем, тогда он был идеальным отцом, если не считать того, что беспробудно бухал.

Точнее, сначала он это делал периодически, но к моим семи годам уже перестал просыхать, напивался до состояния, когда не успевал дойти до туалета.

Мы с братом быстренько все убирали, чтобы мама не увидела, не наругалась на него, но она все равно все видела. Папа постоянно меня где-то терял, мог забыть на детской площадке или в ледовом городке в десять вечера. Но я привыкла, меня все устраивало. А когда он совсем перестал в себя приходить, мама его попросила.

Они развелись, он стал жить с бабушкой, своей мамой. По решению суда мы с отцом виделись только на выходных, и в это время всегда царила атмосфера «не говори маме» — это было нормой. Нельзя было говорить маме, что он взял себе алкоголь, а мне — какие-нибудь запрещенные вкусняшки, на которые у меня аллергия. Нельзя было говорить, что он, допустим, меня где-то оставил, а сам пошел с друзьями тусить. Он говорил нам с братом, что ради нас обязательно бросит пить, а я находила у него под подушкой бутылки с алкоголем. Но я его очень сильно любила, он казался мне идеальным папочкой. Когда они развелись, я даже звонила на телефон доверия и спрашивала, что же мне делать: ведь я так хочу с ним остаться, а приходится жить с мамой.

Первый раз

Насколько я помню, все началось, когда мы с папой поехали на Алтай, мне было десять. Ехали с папой вдвоем и должны были жить у его друга. Начиналось все очень здорово, потому что я городской ребенок, дальше дачи нигде не была, а тут раз — и такое все новое! Я впервые ехала на ночном автобусе. Было очень темно и звезды в небе, безумно красиво, я была под большим впечатлением и радовалась тому, как же все хорошо.

Начало поездки на Алтай. Фото: из личного архива М. Куфиной

Была ночь, я устала, прислонилась к окну, чтобы поспать, и он сказал: «Ложись ко мне на колени». И я подумала, что это странно, потому что в жизни так не делала. Он начал настаивать, и я подумала: «Почему нет, это же папа, даже удобнее будет, мягко и хорошо». Я легла, и он начал меня гладить по животу, по плечам, по ногам… Я подорвалась, села и больше не засыпала этой ночью — хотя и не поняла, что тогда произошло. У нас семья была очень православная. Господь с нами всегда — по воскресеньям в церковь, меня это радовало. Ну и, само собой, в православной семье было ноль секспросвета, я вообще не знала ничего ни о границах, ни о том, какие прикосновения к каким частям тела ок, а какие — не ок.

Я сделала вид, что ничего не произошло. Мне представлялся прекрасный отдых с лошадьми, горами, подъемником и красивыми озерами. В итоге мы один раз поднялись на подъемнике, сходили на одно озеро — и всё. Остальное время папа бухал со своим другом в квартире.

В один из вечеров, когда мы сидели за столом все вместе, он сказал этому другу, что я лежала на его члене.

Во-первых, сейчас у меня большой вопрос к папиному другу: почему он пропустил это мимо ушей? Во-вторых, я решила в тот момент, что я супергрязная и что я нагрешила. Всю ночь молилась Богу, чтобы он меня простил за такую оплошность. Но в целом отдых на Алтае меня устраивал, потому что там был дом, был кот и еще были лошади, к которым я постоянно бегала.

Когда мы приехали обратно, мне было очень стыдно, потому что отец напился и уснул в автобусе. Все уже вышли, а он лежал, я еле его вытащила. Но когда мама спросила, как все прошло, я сказала, что хорошо. Потому что мы же ей ничего не говорим. А тот первый момент в автобусе… ну было и было, я вроде замолила, и все прошло.

«А как мама?»

Когда мне было одиннадцать, мама простыла, но простуда никак не проходила. Она начала ходить по врачам, это все росло-росло-росло с лета, и только в декабре ее отправили на КТ и поставили ей онкологический диагноз. Когда мне сказали, что у мамы рак, я знала только, что это какая-то болезнь, от которой умирают старые люди. Мама легла в больницу, мы с братом начали жить с бабушкой и дедушкой. Они нам толком ничего не объясняли, потому что им тоже было жутко страшно.

А моя классная руководительница рассказала всем в классе, что у меня болеет мама. И одноклассники — нам было по одиннадцать-двенадцать лет — решили, что это очень страшно, и прекратили со мной общаться. В какой-то момент я пришла в школу, и вместо того, чтобы, как обычно, посмеяться с подружками, услышала: «А как мама?».

Возможно, с одноклассниками все бы наладилось, если бы я вела себя так, как раньше. Они бы поняли, что это не так страшно, что так бывает. Но учителя очень сильно начали меня жалеть, притом что на самом деле им было абсолютно похер на меня. Стали «рисовать» мне оценки. И вот это выделение меня из всех, какие-то привилегии, которые явно были мне не нужны, очень сильно отдалили меня от всех одноклассников и одноклассниц. Я оказалась в изоляции.

Отец тем временем начал ходить к маме в больницу, клясться ей в вечной любви. Приходил к ней трезвый, красивый, с цветочками. Говорил: «Ну как же так — при живом отце дети живут с бабушкой и дедушкой?» И мама подумала, что вроде он норм, даже не пьет. Надо ему с нами жить, и все будет хорошо.

Второй раз

В первый месяц, когда мы начали с отцом жить, он честно не пил, держался. При этом он был резкий, строгий, его все бесило. Но я думала, что это по-прежнему папа, у меня с ним все хорошо, хоть он какой-то не очень адекватный.

Когда он выпил впервые за этот месяц, то пришел ко мне в комнату и мигом развеял все надежды относительно маминого состояния и диагноза, которые у меня успели появиться. Он сказал, что у нее лимфома, четвертая стадия, что у нее меньше двадцати процентов шансов выжить — значит, она умрет. Доктора делают всё, что в их силах, чтобы сейчас ей стало легче, но скорее всего ее не станет. «А кто в этом виноват?» — спросил он. И сам ответил, что виновата в этом я. Если бы я заботилась о ней достаточно сильно, сказал папа, то все было бы хорошо. Нужно было маму беречь, а я не помогала ей по дому, она гуляла с собакой, которую взяли для меня, а вот сейчас она заболела и умрет, и уже ничего нельзя с этим сделать. Потом он сказал: «Вижу, ты расстроена этой новостью?» Я ответила: «Нет», — а сама сидела с комом в горле. Он сказал: «Странно, я был бы расстроен». И ушел.

В тот раз я заплакала. Следующие два года больше не плакала ни разу. У меня все чувства раз — и выключились.

Все началось, когда для меня передали какие-то вещи. Папа сказал мне их примерить, как будто это показ мод. Я надела платье, оно было мне явно велико, но меня это не смущало. Мне двенадцать лет, у меня очень красивое платье, все хорошо. Он сказал присесть к нему на диван, я села, и он схватил меня двумя руками и прошептал мне в ухо, что я очень красивая, очень сексуальная — и что у него на меня стоит.

И начал меня лапать. Сначала за грудь, потом по животу, при этом сильно меня удерживал. Я сначала была в ступоре, а потом резко дернулась и ударила его локтем в место перелома. У него была сломана рука, потому что он как-то набухался и упал на улице, был перелом с осложнениями, и я прямо в это место зарядила ему локтем.

Он меня толкнул, я упала на пол и, когда встала, мне стало очень стыдно, что я сделала больно отцу. Боль у него тут же сменилась на гнев. Он велел мне переодеваться дальше. Я машинально пошла, надела белую блузку на молнии с воротником и вернулась к нему. Он сказал, что такие вещи нужно носить без лифчика, потому что так теперь модно. Ок, я сняла лифчик. Тогда он расстегнул мне блузку до живота, расправил края, сказал, что он мой отец и что мне не нужно его стесняться.

И начал снова трогать меня, проводить линию от груди до живота, как будто разделывал кусок мяса, как будто это не его дочь стояла перед ним.

В тот момент я просто отключилась. Я не помню, как пришла в комнату, что было дальше. В целом все мои воспоминания о тех годах — как бы вспышками. Трудно сказать, как часто это происходило: мозг блокирует. Я думала, вспомню когда-нибудь, но прошло уже пять лет, а я не вспоминаю, хотя у меня почти не осталось симптомов ПТСР.

Разговоры с собаками

Со временем это стало учащаться. Он напивался, приходил ко мне в комнату, закрывал за собой дверь — и что-то происходило. Я отключалась. Очень хорошо помню узор обоев на стене — я отводила взгляд, смотрела на стену и ничего не чувствовала. Меня там не было. Я не помню, что было в моем теле в те моменты.

Все эти чувства начали проявляться позднее, во флешбэках. Я внезапно начала чувствовать все, что происходило тогда, это было максимально неприятно, как будто меня насилуют еще раз. Сначала это были грудь, живот, ноги, потом он начал трогать гениталии, его ничего не смущало. Пенетрации не было, но он насиловал меня пальцами. Первый раз, когда это произошло, я даже внезапно вышла из отключки — было адски больно и очень страшно. То есть произошло что-то новое, я перестала быть куклой и даже отодвинулась, но он начал делать это все грубее. Потому что внезапно я оказалась живой.

Он по-прежнему сильно пил, мог выйти погулять с собакой, а потом мне звонила знакомая собачница, говорила: «Тут Джек ваш бегает». А собака — это вообще моя душа, моя любовь. Я шла искать сначала собаку, потом отца, тащила его домой. Иногда приезжала мама из больницы — ее отпускали примерно на неделю. Она спрашивала, как дела. Я говорила, что все хорошо.

И когда я сейчас перечитываю свои дневники того времени, то понимаю, что у меня выстроилась такая модель: мама слабая, потому что болеет, папа слабый, потому что пьет. Но в семье должен оставаться кто-то сильный, и этим сильным была я. Я никому ничего не говорила.

Фрагменты детских дневников Марии. Фото: из личного архива М. Куфиной

Фрагменты детских дневников Марии. Фото: из личного архива М. Куфиной

Фрагменты детских дневников Марии. Фото: из личного архива М. Куфиной

Фрагменты детских дневников Марии. Фото: из личного архива М. Куфиной

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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