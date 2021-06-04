NASA планирует новые космические полеты на Венеру

Обилие марсианских программ все же не лишает права летать на другую ближайшую к Земле планету Солнечной системы – Венеру. Сотрудники NASA обещают еще до конца текущего десятилетия запустить туда минимум два беспилотных космических корабля.

Венеру условно называют «бывшей обитаемой планетой», поясняют специалисты. Иначе говоря, современная наука вовсе не исключает, что там, как и на Марсе, в далеком прошлом могла развиваться жизнь. Поэтому исследование данного космического тела может принести массу новых научных открытий.

Разумеется, сегодня там развитие живых организмов невозможно. Нет магнитного поля, защищающего от близко расположенного Солнца. А температура на поверхности составляет в среднем 400 градусов по Цельсию.