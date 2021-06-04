В Китае разрабатывают ионные ракетные двигатели для полета на Марс

Будущие пилотируемые полеты на Марс китайские космонавты осуществят на кораблях, в которых будут установлены новейшие ионные двигатели. Об этом сообщили источники в космическом ведомстве КНР.

Принцип работы агрегатов основан на эффекте Холла, уточняют специалисты. Тяга невелика – всего 80 мН. Однако в условиях космического полета этого достаточно, чтобы осуществлять различные маневры.

Главное же преимущество ионных двигателей перед тем, которые можно использовать прямо сейчас, – это существенная экономия в весе. Когда вам необходимо всего 400 кг вместо 4 тонн – это настоящее достижение, поясняют ученые. Ведь подъем в космос каждого лишнего килограмма обходится очень дорого.