Герпес на губах: как побыстрее от него избавиться?



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Первый тип простого герпеса (ВПГ-1) чаще всего передается при оральном контакте, второй тип (ВПГ-2) — половым путем. Высыпания на лице чаще всего появляются при ВПГ-1, однако у некоторых пациентов со вторым типам бывают те же симптомы. К сожалению, от герпеса избавиться невозможно, инфекция поселяется в нашем организме на всю жизнь. Если какой-нибудь «умник» предлагает вам надежное средство от герпеса, не верьте ему.

Вирус напоминает о себе на фоне ослабления иммунитета, как правило, из-за перенесенных инфекций, тяжелых стрессов, недосыпания, малоподвижном образе жизни и даже во время менструации. Так что если не хотите ходить с уродливой болячкой на лице — старайтесь заботиться о своем здоровье.

Как понять, что у меня герпес?

Покалывание и жжение вокруг губ, болезненное уплотнение — это первые предвестники герпеса. Через день-два появляются мелкие болезненные волдыри, заполненные жидкостью. Иногда высыпания локализуются не только на губах, но вокруг носа, щек или во рту. Они могут раскрываться, сочиться и покрываться в течение 7-10 дней, причиняя много неудобств, но постепенно эти поражения пройдут.

Если это ваше первое «знакомство» с герпесом, то есть вы заразились вирусом и признаки появились после контакта с инфицированным (обычно в течение 20 дней), симптомы могут быть значительно тяжелее, чем во время рецидива. В таком случае вы можете столкнуться с повышением температуры, болью в горле и головной болью, увеличением лимфатических узлов — то есть симптомами простуды. Именно поэтому многие путают путают манифестацию герпеса с ОРВИ.

Вот что нужно сделать в случае появления высыпания:

Если вы столкнулись с проявлениями герпеса впервые, обязательно обратитесь к врачу, который поможет вам подобрать адекватное лечение. Как правило, в таких случаях назначают противовирусные препараты и средства для наружного применения.

Следите за тем, чтобы воспаленные участки кожи были сухими и чистыми. Не пользуйтесь губной помадой и другими косметическими средствами, старайтесь поменьше прикасаться к волдырям.

Высыпали герпетические пузырьки — берегись присоединения сопутствующих бактериальных инфекций. Конечно, пузырьки могут ссохнуться и превратиться в корочки, однако могут и загноиться. Здесь помогут препараты, которые содержат в своей основе хороший антисептик, направленный именно на эти осложнения.

Для снятия боли используйте безрецептурные обезболивающие препараты, например, ибупрофен.

По возможности придерживайтесь здорового образа жизни.

Можно ли как-то ускорить процесс заживления?

Есть несколько средств, которые могут помочь снять воспаление. Но вы должны помнить, что их эффективность не подкреплена достаточными доказательствами, хотя их можно считать безопасными. Использовать их следует на фоне лечения, назначенного врачом.

Бальзам с экстрактом мелиссы

Лекарственная мелисса способствует снятию покраснению и отека и может потенциально защитить от присоединения бактериальных инфекций. Лучше выбирать средства, содержащие не менее 1% мелиссы.

Лед и холодные компрессы

Это не ускорит заживление, но может облегчить дискомфорт и воспаление.

Средства с экстрактом алоэ вера

Это растение известно своими противовоспалительными свойствами и может помочь заживлению высыпаний. Одно небольшое исследование in vitro подтвердило небольшую эффективность алоэ вера в лечении герпеса, но надо понимать, что окончательные выводы можно сделать только после испытаний на людях, а не в пробирке.

Солнцезащитный крем

Такую рекомендацию дает сайт Healthline. Крем может защитить пораженные участки от воздействия солнечных лучей и возможного риска нового воспаления.