Профессиональная переподготовка: когда и зачем нужна
 

Профессиональная переподготовка: когда и зачем нужна

04.06.2021, 16:41, Рекомендуем
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Нередко жизненные обстоятельства складываются таким образом, что человеку необходимо перепрофилироваться на новую специальность. Та, на которую проходило обучение, не приносит нормальный доход или вызывает стресс. Чтобы стать профессионалом в новой сфере, нужно обратиться в специальный обучающий центр, например, в высшую школу бизнеса https://конверсия.рф/. Там можно заниматься, как дистанционно, так и очно, переобучаясь по направлениям:

  • кадровое дело;
  • менеджмент организаций;
  • повышение квалификации медработников;
  • фармация;
  • здравоохранение и медицина.

Качественные образовательные услуги предоставляют специалисты высшего класса: кандидаты наук и доктора, а также успешные бизнес-тренеры и предприниматели, которые знакомят слушателей с реальными ситуациями и прорабатывают их.

Благодаря профессиональной переподготовке можно получить новое образование онлайн и за короткий срок, не выходя из дома или не отрываясь от старой работы. Она ориентирована на практику, то есть как можно меньше теории, как можно больше вариантов и решения задач из реальной жизни. Ведь на современном трудовом рынке ценят актуальные навыки и знания.

Переподготовка сотрудников в специализированных центрах и обучающих школах осуществляется с соблюдением всех профстандартов и требований Минпросвещения, остраслевых норм и нормативов. После обучения на новую специальность выдается диплом государственного образца. С ним повышается вероятность пройти кастинг и получить новое высокооплачиваемое место.

Профессиональную переподготовку сегодня проходят, как люди с высшим образованием, так и со средне-специальным и специальным. Переподготовка в отличие от повышения квалификации дает большие возможности. Обучающийся получает новые навыки, например, владения современными программами, что повышает в целом его производительность труда и знания. Да и повышается конкурентоспособность работника на трудовом рынке.

В сравнении с вторым высшим образованием переподготовка не занимает много времени. Она длится от нескольких месяцев до года. Обучение может проходить дистанционно из любого города и в удобные часы, что значительно экономит время без потери качества знаний. Да и цена на переподготовку в сравнении с обучением в ВУЗе значительно ниже. Такая услуга позволяет успешно устроиться в крупную и престижную компанию или на ведущее производство. Получать гораздо большую зарплату и улучшить свою жизнь в целом.



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