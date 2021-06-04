 

Четыре различных типа боли могут говорить о диабете

04.06.2021, 16:34, Разное
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О сахарном диабете второго типа могут говорить четыре типа боли. К такому выводу пришли специалисты из клиники Майо в США.
Диабет второго типа часто выступает предвестником болезней сердца. Повышенный уровень сахара в крови наносит вред организму. Некоторые тревожные признаки связаны с повреждением нервов.

Периферическая невропатия означает то, что в результате повышенного уровня глюкозы в крови повреждается периферическая нервная система. Часто люди при таком состоянии жалуются на горящую, острую, пульсирующую и колющую боль.

Медики считают, что в процессе нормализации состояния первое, что нужно сделать – стабилизировать уровень сахара в крови. Для этого необходимо пересмотреть привычный рацион питания. Важно потреблять большое количество жидкости, поскольку лишний сахар выводится вместе с мочой. Также необходимо снизить потребление продуктов, имеющих высокий гликемический индекс. В запретный список попали рис, картофель, кондитерские изделия, белый хлеб, газировка.

Источник: ufatime.ru



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