Четыре различных типа боли могут говорить о диабете

О сахарном диабете второго типа могут говорить четыре типа боли. К такому выводу пришли специалисты из клиники Майо в США.

Диабет второго типа часто выступает предвестником болезней сердца. Повышенный уровень сахара в крови наносит вред организму. Некоторые тревожные признаки связаны с повреждением нервов.

Периферическая невропатия означает то, что в результате повышенного уровня глюкозы в крови повреждается периферическая нервная система. Часто люди при таком состоянии жалуются на горящую, острую, пульсирующую и колющую боль.

Медики считают, что в процессе нормализации состояния первое, что нужно сделать – стабилизировать уровень сахара в крови. Для этого необходимо пересмотреть привычный рацион питания. Важно потреблять большое количество жидкости, поскольку лишний сахар выводится вместе с мочой. Также необходимо снизить потребление продуктов, имеющих высокий гликемический индекс. В запретный список попали рис, картофель, кондитерские изделия, белый хлеб, газировка.

Источник: ufatime.ru