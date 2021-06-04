Ученые оживили образцы убивающего кофейные деревья болезнетворного грибка

Зарубежные исследователи произвели оживление замороженных семь десятилетий назад образцов грибка, вызывающего болезнь кофейных деревьев. По словам исследователей, реанимация микроорганизмов реализована для изучения механизма их действия во избежание появления аналогичных инцидентов с другими растениями.

Примечательно, что болезнь трахеомикоз, поражающая сосуды ксилемы и сопровождающаяся увяданием кофейных деревьев, впервые проявилась еще в 20-х годах прошлого столетия. Образцы грибка, вызывающего данное заболевание флоры, были заморожены учеными еще 70 лет назад, однако поражение растений по прежнему имеет место в Африке к югу от Сахары и массово воздействует на два наиболее популярных сорта кофе, арабику и робусту. Как объяснили специалисты, упомянутый грибок со временем увеличил свою способность к заражению кофейных деревьев, приобретя часть генома “родственного” грибка Tropical Race 4 (TR4). К слову, последний сопутствующий микроорганизм обладает сходным свойствами по заражению растений, особо отдавая предпочтение банановым плантациям. Как объяснили ученые, необходимость реанимации “кофейного” грибка была вызвана стремлением к более тщательному изучению данного биологического организма, чтобы в дальнейшем минимализировать вероятность появления новых штаммов болезней. Также эксперты выступили с предложением о том, чтобы не высаживать кофе поблизости других культур, а также не допускать накоплений растительных остатков, потенциально содержащих элементы болезнетворного грибка.

Ученые напомнили о серьезном ущербе, который был принесен микроорганизмом кофейным плантациям. Так, одна большая вспышка болезни имела место в первой половине XX века, а вторая – совсем недавно, в последние десять лет прошлого тысячелетия. Продолжает свою разрушительную деятельность грибок и в XXI веке: десять лет назад в Танзании увядание спровоцировало гибель более 55 тысяч деревьев робусты, из-за чего пришлось уничтожить около полтораста тонн кофе. Материалы научной работы были опубликованы на ресурсе imperial.ac.uk.

Источник: glas.ru