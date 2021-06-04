iPhone 13 Pro Max приписывают «звериную» автономность, но только в режиме 60 Гц

В Сети появилась информация относительно грядущей новинки от компании Apple. iPhone 13 Pro Max приписывают «звериную» автономность, но только в режиме работы экрана с частотой в 60 Герц.

В сентябре текущего года компания Apple официально представит новое поколение своих смартфонов. iPhone 13 оснастят качественными дисплеями с частотой смены изображений на нем до 120 Герц. Как известно, такие параметры отличаются повышенным энергопотреблением. Этот факт вызвал обсуждение возможных характеристик смартфона в интернете. Так, согласно информации инсайдеров, у Pro Max-модели будет по-настоящему «звериная» автономность.

Так, блогер, публикующийся под псевдонимом Ice Universe, заверил, что iPhone 13 Pro Max оборудуют аккумулятором емкостью 4352 мА•ч. Это почти на 10% выше, чем у вcех предыдущих устройств «яблочной» компании. При этом особенность новинки будет в том, что режим экономии будет действенен только в режиме в два раза ниже, чем его максимальные возможности, присущие многим флагманам конкурентов. Долгая работа девайса без подзарядки гарантируется только при работе дисплея на 60-герцевом уровне.

При этом iPhone 13 mini оснастят батареей на 2406 мА•ч, что также выше текущей версии на 8%. У автора, обнародовавшего прогнозы о мощностях грядущих новинок, ранее уже было много точных инсайдов, поэтому есть все основания верить новой информации, представленной в его блоге.

Источник: www.ixbt.com