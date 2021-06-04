В Испании власти планируют вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 12-17 лет

По словам министра, завершить вакцинацию подростков намерены за две недели до начала учебного года.

Этот вопрос решили поднять после того, как Еврокомиссия одобрила применение вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков.

Контекст:

31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100-процентной эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Применение препарата для этой возрастной категории первой в мире одобрила Канада, а позже – США, где началась иммунизация против коронавируса подростков.

Вакцина производства Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее зарегистрировали и применяют в ряде стран, в частности в Великобритании, Канаде, США, странах Евросоюза, Израиле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает 11-е место в мире по числу случаев коронавируса: в стране подтвердили почти 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 80 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—