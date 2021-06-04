Двое граждан Германии незаконно пересекли границу, считая, что Украина входит в ЕС – Госпогранслужба

“Военнослужащие отдела “Грушев” зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, который установлен на границе. К указанному месту сразу отправился пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах”, – говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что нарушителями оказались граждане Германии в возрасте 21-го и 36 лет. При себе у них были документы.

Немцы объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах. На этот раз их маршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши прямо в Украину немцы решили, так как думали, что Украина является членом ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

В отношении граждан Германии пограничники открыли административное производство за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

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