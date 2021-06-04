Нардеп Булах об антитабачном законопроекте: Впервые за 10 лет Верховная Рада сделала шаг к комплексному усилению антитабачного законодательства

“Впервые за 10 лет Верховная Рада сделала шаг к комплексному усилению антитабачного законодательства, приняв законопроект №4358. Два предыдущих созыва парламента не приняли ни единой неценовой нормы в защиту украинцев от вреда табака. Вследствие отсутствия законодательной защиты со стороны государства, 20% украинских детей в возрасте 13–15 лет за эти годы стали курильщиками электронных устройств для курения. Чтобы защитить здоровье детей и продолжить тенденцию уменьшения курения, важно усилить антитабачное законодательство”, – сказала политик.

Контекст:

Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный антитабачный законопроект №4358 1 июня. За него проголосовали 339 народных депутатов. Перед голосованием его поддержал глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий и Минздрав Украины, отмечают “Українські новини”.

Если документ примут во втором чтении и он станет законом, то в Украине будет будет запрещено курение устройств для нагрева (IQOS, glo и других) во всех общественных местах, медицинские предупреждения на упаковках сигарет будут картинками с обеих сторон и их размер увеличится до 65%. Также законопроект предполагает запрет на продажу сигарет со вкусовыми добавками и на рекламу, которая стимулирует эту продажу. Кроме того, авторы хотят запретить продажу табачных изделий для электрического нагрева несовершеннолетним.

“Все эти положения основаны на Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и Директиве Е. Кроме того, общественные организации призывают усилить ко второму чтению этот законопроект в положениях о запрете рекламной выкладки табачных изделий, увеличения предупредительных картинок на табачных изделиях для нагрева и запрет ароматизированных добавок”, – пишет агентство.

Согласно результатам исследования STEPS, которое провели в 2019 году, в Украине 34% населения в возрасте от 18 до 69 лет – активные курильщики.

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