 

Нардеп Булах об антитабачном законопроекте: Впервые за 10 лет Верховная Рада сделала шаг к комплексному усилению антитабачного законодательства

04.06.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Впервые за 10 лет Верховная Рада сделала шаг к комплексному усилению антитабачного законодательства, приняв законопроект №4358. Два предыдущих созыва парламента не приняли ни единой неценовой нормы в защиту украинцев от вреда табака. Вследствие отсутствия законодательной защиты со стороны государства, 20% украинских детей в возрасте 13–15 лет за эти годы стали курильщиками электронных устройств для курения. Чтобы защитить здоровье детей и продолжить тенденцию уменьшения курения, важно усилить антитабачное законодательство”, – сказала политик.

Контекст:

Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный антитабачный законопроект №4358 1 июня. За него проголосовали 339 народных депутатов. Перед голосованием его поддержал глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий и Минздрав Украины, отмечают “Українські новини”.

Если документ примут во втором чтении и он станет законом, то в Украине будет будет запрещено курение устройств для нагрева (IQOS, glo и других) во всех общественных местах, медицинские предупреждения на упаковках сигарет будут картинками с обеих сторон и их размер увеличится до 65%. Также законопроект предполагает запрет на продажу сигарет со вкусовыми добавками и на рекламу, которая стимулирует эту продажу. Кроме того, авторы хотят запретить продажу табачных изделий для электрического нагрева несовершеннолетним.

“Все эти положения основаны на Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и Директиве Е. Кроме того, общественные организации призывают усилить ко второму чтению этот законопроект в положениях о запрете рекламной выкладки табачных изделий, увеличения предупредительных картинок на табачных изделиях для нагрева и запрет ароматизированных добавок”, – пишет агентство. 

Согласно результатам исследования STEPS, которое провели в 2019 году, в Украине 34% населения в возрасте от 18 до 69 лет – активные курильщики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Наблюдатель МПА СНГ заявил о провокационном характере протестов в Минске

16.04 / Экс-советник Трампа призвал извиниться за сплетни о «сговоре» РФ с талибами

14.03 / Dacia представила новый электрокар Spring

19.03 / Корреспондент – Кравчук выступает за присоединение США к переговорам по Донбассу

05.04 / Мантуров опроверг дефицит автомобилей в России

21.02 / Глава “Роскосмоса” мемами отреагировал на посадку на Марс американского планетохода. А затем удалил их

27.04 / “Думаю, скоро все узнаем”. Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о возможном визите Блинкена в Украину

26.04 / RND – «давайте без истерик» — президент Чехии высказал альтернативные версии взрывов во Врбетице

29.11 / Президент Армении выступил за отставку правительства Пашиняна

13.07 / “Слуга народа” хочет рассмотреть на этой неделе языковой законопроект Бужанского. В “Европейской солидарности” обвинили монобольшинство в подыгрывании Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика