 

Народный депутат Людмила Марченко получила орден от главы ПЦУ Епифания за поддержку больных детей

04.06.2021, 16:32, Новости дня
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“Лично для меня награда из рук Митрополита Епифания – лишь доказательство того, что я двигаюсь в правильном направлении и благодарю тех, кто приобщается к нашим просьбам о помощи больным детям”, – цитирует Людмилу Марченко издание “Номер один”.

СМА – это редкая и тяжелая генетическая болезнь. Она поддается лечению, но для этого нужен едва ли не самый дорогой в истории мировой фармакологии препарат. Речь идет о $2,3 млн за спасительную инъекцию.

“Меня удивляет, что в Украине до сих пор нет государственного финансирования в таких случаях, я всеми возможными способами стараюсь поднимать этот вопрос в стенах ВРУ, обращаюсь и в Офис президента, и в Кабмин. Поэтому, надеемся, что вскоре будем иметь четкую стратегию действий и, собственно, средства на лечение детей “, – рассказала изданию народный депутат.

Накануне Марченко написала на своей странице в Facebook, что один из больных детей с Тернопольщины выиграл в лотерею препарат Zolglensma, который так ему необходим. 

“И не говорите, что чуда не существует”, – отметила депутат.

https://www.facebook.com/MarchenkoLyudmila/posts/253890506512553

Ранее местные СМИ сообщали, что Марченко приняла участие в заседании Тернопольского областного совета, где обратила внимание на ряд вопросов, касающихся образования и медицины.

“Финансирование образования и медицины сейчас – это действительно проблема.  Это проблема и государственного, и местного уровней, ведь мы видим, что наибольшее внимание сосредоточено именно на пандемии коронавируса. Соответственно, большинство государственных средств направлены в “ковидный” фонд, из-за чего другие отрасли остаются недофинансированными. Все же есть ряд вопросов, требующих немедленного решения, чтобы люди не стали заложниками обстоятельств. Поэтому мы должны совместными усилиями представителей власти и на местах, и на государственном уровне, искать выход из таких ситуаций”, – сказала Марченко.

Депутат отмечает, что несмотря на то, в ВР попала по списку партии, хорошо понимает уровень ответственности и пытается работать наилучшим образом на округе. 

“Я хочу делиться своими наработками, чтобы самой иметь понимать, как на те или иные вещи реагирует общество”, – отмечает Людмила Марченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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