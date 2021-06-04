“Укрзалізниця” передаст двух медведей голландскому зоопарку

“У [главы “Укрпошти”] Игоря Смелянского пчелы, а у нас медведи. К счастью, живы и здоровы. Коллеги проверили лично…Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина “Юбилейный” или кафе “Вишенка”, но медведей точно не ожидал”, – написал Юрик.

По его словам, медведи “каким-то чудом” оказались на балансе Запорожской детской железной дороги. Поиск нового дома для них длился несколько лет – центры для реабилитации медведей в Украине отказывались принять животных себе из-за отсутствия мест.

“Сейчас мы проходим круги бюрократического ада и прорабатываем механизм передачи животных. Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в зарубежном санатории… Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк”, – написал и.о. главы правления “Укрзалізниці”.

https://www.facebook.com/ivan.yuryk/posts/10158955473035985

Контекст:

На балансе Запорожской детской железной дороги находятся не только медведи – о местном зоопарке неоднократно писали местные СМИ. В 2019 году в зоопарке было около 500 животных, писал Press-Center, в том числе – “краснокнижные” пятнистые олени, волк, лебеди, павлины, патагонские зайцы, козлы, еноты, орлы, ламы, страусы, дикие кабаны, крокодил и лисица. Кроме зоопарка, у Запорожской ДЖД есть и другие локации – аквариум, террариум, зимний сад, кактусарий и музей с миниатюрными макетами, отмечал “Первый запорожский”.

Медведей зовут Малыш и Ляля, сообщает газета “Миг”. Отмечается, что в зимнюю спячку они не впадают, так как их плотно кормят в любое время года.

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