Мнение: Как изменились города России при Путине, стоимость уборки страны и штрафы за среднюю скорость

1. Читатель darkdanchik напомнил в комментариях про канал на Ютубе, автор которого исследует, как изменились российские города в эпоху Путина: что было, и что стало. Изменения к лучшему очевидны и предельно наглядны:

https://olegmakarenko.ru/2154704.html?thread=806086608#t806086608

https://www.youtube.com/watch?v=eUKAArZvFCs

Ранее я уже писал про этот канал, но теперь там гораздо больше видео. Можно посмотреть, как преобразились Москва, Петербург, Казань, Омск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Томск, Челябинск, Саранск, Кемерово, Барнаул:

https://www.youtube.com/user/45baur/videos

А вот видео об обновлении нефтехимических заводов России (что было, и что стало):

https://www.youtube.com/watch?v=6TvBxtn3Dgs

В последнее время даже товарищ Зюганов перестал рассказывать, будто в современной России не построено ни одного нового завода. Однако в интернете до сих пор во множестве встречаются обитатели Гибнущей России, которые свято верят, что власти продолжают разваливать страну.

Впрочем, мнения в интернете встречаются самые разные. На днях я с удивлением прочёл, что это Николай II, оказывается, начал Первую мировую войну: застрелив на дуэли эрцгерцога Фердинанда, вероятно.

2. Стоимость уборки России оценили в солидную, но вместе с тем не заоблачную сумму:

https://lenta.ru/news/2021/06/02/gen_uborka/

На реализацию проекта по генеральной уборке окружающей среды в России, предполагающего ликвидацию заброшенных скважин, затопленных судов и свалок, потребуется больше триллиона рублей. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Озвучивая подсчеты, министр напомнил, что в настоящий момент на территории страны находится около 29 тысяч так называемых «объектов накопленного вреда», другими словами — порядка двух тысяч свалок и 26,7 тысячи экологических скважин, также нельзя забывать и про затонувшие суда. По его словам, на уничтожение самых опасных объектов, которое предполагается осуществить до 2024 года, планируется выделить 62 миллиарда рублей.

Затронув тему генеральной уборки, Козлов указал, что «c учетом дополнительного финансирования и настройки механизма «окрашивания» средств от экологических платежей», по предварительным подсчетам на реализацию проекта уйдет более 1 триллиона рублей. Глава Минприроды отметил, что в число приоритетных задач уже включили мероприятия по ликвидации 500 скважин, извлечению 79 судов, а также проведение инвентаризации накопленного вреда. На перечисленные мероприятия собираются выделить 17 миллиардов рублей. «Кроме того, нам нужно сегодня вместе с коллегами из Роспотребнадзора разработать методику, которая расставляет приоритеты — какие полигоны приносят больше вреда здоровью», — заключил министр.

Вопрос, откуда в России взялись все эти десятки тысяч заброшенных вредных скважин? Почему нефтяные компании сами не ликвидировали их? Или всё это осталось ещё со времён СССР?

3. По всей видимости, вскоре штрафы в России придётся платить не только за слишком высокую моментальную, но и за среднюю скорость (с которой вы проезжаете участок между двумя видеокамерами):

https://www.vesti.ru/auto/article/2570329

Штраф за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог предлагается ввести в России. Этот вопрос прорабатывают Минюст, МВД и Минтранс. После этого снижение скорости перед камерами видеофиксации потеряет для водителей смысл.

Комплексы распознавания и фотовидеофиксации уже прошли сертификацию на выявление превышения установленной скорости движения на участке, сообщает РИА Новости. При этом в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации “Око” подчеркнули, что их системы снижают наполовину аварийность на дорогах.

За превышение средней скорости уже наказывают по тем же ставкам, что и за “мгновенную” и на аналогичных основаниях по статье 12.9 Кодекса об административных правонарушениях. Однако штраф в 1500 рублей сейчас можно оспорить в суде, поскольку в 2019 году Верховный суд России запретил штрафовать на подобном основании.

Идея введения штрафов за среднюю скорость обсуждается уже пять лет. При этом важно избежать двойных штрафов за превышения средней и единомоментной скорости, поскольку наказание за одно нарушение должно быть единичным.

Среднюю скорость контролируют сейчас на скоростных магистралях. В Подмосковье она контролируется на двух сотнях участков, в Татарстане на особом контроле около тысячи километров дорог.