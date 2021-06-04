Обозреватель Fox News – Байден признал в Китае проблему — но не рассказал, как планирует её решать

Хотя ранее Джо Байден настаивал, что Китай Америке не соперник, сейчас он, наконец, признал, что Пекин «всерьёз намерен сместить США с позиции господствующей мировой державы», отметила обозреватель Fox News Кейти Макфарланд. Как обратила внимание эксперт, президент не упомянул, как он собирается решать проблему Китая, да и у администрации Байдена всё равно жёсткая риторика часто расходится с реальными действиями.

Подробнее об отношениях администрации Байдена с Китаем я бы хотела поговорить с бывшим заместителем советника по национальной безопасности Кейти Макфарланд, автором книги «Революция: Трамп, Вашингтон и мы, народ». Как и всегда, очень приятно вас видеть, Кейти. Прежде чем мы перейдём к нашему обсуждению, я бы хотела показать небольшое видео. Давайте посмотрим, как стремительно Байден меняет своё мнение по поводу Китая.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США (запись от 01 мая 2019 года): Китай съест наш обед? Не смешите меня. Понимаете, они не плохие ребята, но знаете, они нам всё-таки не соперники.

ДЖО БАЙДЕН, президент США (запись от 28 мая 2021 года): С председателем Си я провёл времени больше, чем кто-либо другой из мировых лидеров… Он убеждён, что ещё до 2030-2035 года Китай будет владеть Америкой, потому что автократии способны принимать решения быстро.

Кейти, мне бы хотелось узнать, что вы думаете по поводу заявлений Байдена. В ходе его предвыборной кампании он усиленно заимствовал пункты из программы Трампа, касающиеся того, чтобы дать отпор Китаю. А теперь Байден словно отступается от своих прошлых слов и говорит: «Ну да, председатель Си хочет завладеть нами к 2035 году». Но при этом он не упоминает о том, что он собирается с этим делать, если вообще что-то собирается.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Это-то меня больше всего и расстраивает. Да, Байден, наконец, признал, что в течение следующего десятилетия или двух китайцы всерьёз намерены сместить США с позиции господствующей мировой державы — с точки зрения экономики, политики, военной мощи, технологий и всего прочего. Но что мы делать-то будем? Хорошо, мы признали, что проблема существует. Я очень рада, что он это признал. Но как он собирается её решать?

На протяжении всего существования администрации Байдена моя претензия к ней заключается в том, что её поступки никогда не соответствуют её словам. Они выступают с жёсткими заявлениями, обещают, что будут вести себя жёстче в отношениях с Россией, с Китаем, с Ираном, и в итоге так ничего и не делают.

Поэтому мне кажется, что это важное подтверждение мысли о том, что у нас выходит время, что у США заканчивается время, в которое они ещё могут перехватить инициативу — опять-таки экономическую, технологическую, военную и так далее. Не вижу, чтобы мы пытались сейчас это сделать.

Дата выхода в эфир 02 июня 2021 года.