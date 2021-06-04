Советник Тихановской о признании Протасевича: Видим заложника

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка считает, что оппозиционера заставили говорить на камеру под пытками. Он обратил внимание, что во время интервью Роман Протасевич использует лексику, совершенно не свойственную ему.

По словам эксперта, реплики задержанного очень похожи на те, что озвучивали до него другие политзаключенные. Советник Тихановской полагает, что на Протасевича оказали давление. “Я бы не обсуждал содержание (интервью – Прим.ред.). Мы просто видим, слышим заложника”, – сказал Вячорка в эфире “Эха Москвы”.

Ранее на видеозапись с журналистом отреагировал бывший сотрудник Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артем Павлов. Он пришел к выводу, что раскаяние Протасевича является искренним. Во время общения с силовиками его взгляды действительно изменились, уточнил специалист.

Напомним, что Роман Протасевич признал свою вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии в августе прошлого года. Журналист подтвердил, что публиковал призывы в телеграм-канале Nexta. В ходе интервью он пообещал больше никогда не лезть в политику.

О задержании Романа Протасевича СМИ сообщили 23 марта. Самолет, в котором находился основатель Nexta, экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании. Отметим, что данные о взрывном устройстве не подтвердились.