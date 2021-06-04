 

Володин осудил США за попытки сделать “Северный поток – 2” политическим проектом

04.06.2021, 16:14, Разное
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Находясь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Вячеслав Володин заявил, что “Северный поток – 2” является экономическим проектом, который выгоден как для России, так и для европейских стран. По мнению спикера Госдумы, это дает им возможность эффективно развивать свою промышленность, энергетику и другие сферы.

США также смотрят на “Северный поток – 2”, как на экономический проект, отметил Володин. Однако американцы, как считает российский политик, прекрасно понимают, что не выдержат конкуренцию с Россией, поэтому используют политику, чтобы затормозить строительство газопровода. По словам спикера Госдумы, такое поведение Вашингтона может привести к проблемам в экономике стран Европы.

Власти европейских государств должны, в первую очередь, думать о своих гражданах и о своем суверенитете, несмотря на членства в НАТО и какие-либо подписанные соглашения, считает Володин.

“Потому что в данной ситуации это наглядный пример, когда страдают и население, и экономика, и в итоге суверенитет государств европейских стран”, – сказал председатель Госдумы.

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал непродуктивным введение новых санкций против “Северного потока – 2”. В Белом доме отмечали, что строительство газопровода практически завершено и помешать этому уже невозможно.



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