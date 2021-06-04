Путин: РФ уменьшит эмиссии парниковых газов до уровня ниже европейского

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе.

«Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в РФ должен быть ниже, чем в Европе. Убежден, это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет», – передает его слова РИА «Новости».

Также глава государства сообщил о необходимости создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов.

«Это очень важная часть. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участка и ту, которая получится после реализации проекта», – отметил Путин.

Кроме того, он призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в России.

«Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге, выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана», – сказал Путин.

Президент добавил, что значимость природного потенциала РФ колоссальна. «По оценкам экспертов выручка новой климатической отрасли в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год. Это хорошее, выгодное направление для инвестиций для российских и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованные компании и будем создавать для этого все необходимые условия», – отметил российский лидер.

В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.