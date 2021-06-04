Путин: РФ уменьшит эмиссии парниковых газов до уровня ниже европейского
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе.
«Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в РФ должен быть ниже, чем в Европе. Убежден, это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет», – передает его слова РИА «Новости».
Также глава государства сообщил о необходимости создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов.
«Это очень важная часть. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участка и ту, которая получится после реализации проекта», – отметил Путин.
Кроме того, он призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в России.
«Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге, выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана», – сказал Путин.
Президент добавил, что значимость природного потенциала РФ колоссальна. «По оценкам экспертов выручка новой климатической отрасли в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год. Это хорошее, выгодное направление для инвестиций для российских и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованные компании и будем создавать для этого все необходимые условия», – отметил российский лидер.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
Смотреть комментарии → Комментариев нет