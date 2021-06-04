Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V»

Вена положительно оценивает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в более чем 60 странах, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Курц также выразил личную благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией.

«Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть (…) Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, РФ или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом – это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли», – подчеркнул политик.

Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.

Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».