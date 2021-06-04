 

Путин назвал газ для «Северного потока –2» самым чистым в мире

04.06.2021, 16:00, Новости дня
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С энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Хочу подчеркнуть – это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров – этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из РФ в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Северный поток – 2» исключает политические риски, он дешевле и целесообразнее», – отметил Путин. Он уточнил, что Газпром готов к поставкам по трубопроводу, сроки будут зависеть от немецкого регулятора.

Россия, по словам Путина, рассчитывает, что в течение полутора-двух месяцев будет завершена вторая нитка «Северного потока – 2». Также РФ исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие 10 лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров.

Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.



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