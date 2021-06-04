SoftBank вкладывает до 150 миллионов долларов в инвестиционную платформу GBM в Мехико.

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) — это 35-летняя инвестиционная платформа на мексиканском фондовом рынке. В первые три десятилетия своего существования GBM была сосредоточена на предоставлении инвестиционных услуг состоятельным лицам, а также местным и глобальным организациям.

За последнее десятилетие брокерская компания из Мехико активизировала свои усилия в области цифровых технологий и за последние пять лет развила свою бизнес-модель, чтобы предлагать услуги всем мексиканцам с использованием тех же продуктов и услуг, которые она предлагает крупным поместьям.

Сегодня GBM объявляет, что получила инвестиции в размере «до» 150 миллионов долларов от SoftBank через фонд Латинской Америки японского конгломерата по оценке «более 1 миллиарда долларов». По заявлению компании, инвестиции осуществляются через одну из дочерних компаний GBM и ни от чего не зависят.

Со-генеральный директор Педро де Гарай Монтеро сообщил TechCrunch, что GBM создала приложение GBM +, которое организует и инвестирует деньги клиентов с помощью трех различных инструментов: Wealth Management, Trading и Smart Cash.

По его словам, прошлый год был «историческим» для компании, и GBM перешла от 38 000 инвестиционных счетов в январе 2020 года до более 650 000 к концу года. В первом квартале 2021 года это число выросло до более чем 1 миллиона, что представляет собой более чем 30-кратный рост с начала 2020 года.

Для некоторого контекста, по данным Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам (CNBV), на конец 2019 года в Мексике было всего 298000 брокерских счетов, а к концу 2020 года это число выросло до 940000, причем большая часть из них принадлежит GBM. .

Большинство клиентов GBM являются розничными клиентами, но компания также обслуживает «большинство крупнейших инвестиционных менеджеров мира», а также такие глобальные компании, как Netflix, Google и BlackRock. В частности, он обслуживает 40% крупнейших государственных корпораций Мексики и большую базу лиц со сверхвысоким уровнем дохода.

Компания планирует частично использовать свой новый капитал для «значительных» инвестиций в привлечение клиентов.

Монтеро сказал, что половина его команды из 450 человек — технические специалисты, и что компания также планирует продолжить набор сотрудников, поскольку она сосредоточена на росте своих предложений B2C и B2B и расширении в новых вертикалях.

«Мы улучшаем наши и без того надежные предложения по финансовому образованию, — добавил он, — чтобы мексиканцы могли контролировать свои финансы. Миссия GBM — превратить Мексику в страну инвесторов ».

Поскольку Мексика представляет собой огромный рынок с населением более 120 миллионов человек и ВВП более 1 триллиона долларов, GBM уделяет особое внимание расширению своего присутствия в стране.

«Отрасль финансовых услуг, в которой доминируют крупные банки, неэффективна, дорога и оставляет желать лучшего для клиентов. В результате менее 1% людей имеют инвестиционные счета », — сказал Монтеро TechCrunch. «Мы будем ориентироваться на клиентов через нашу собственную платформу и внутренних консультантов, а также будем расширять нашу базу внешних консультантов, чтобы охватить как можно больше людей лучшими инвестиционными продуктами и пользовательским интерфейсом».

Что касается институциональных клиентов, он считает, что существует «огромный потенциал» в обслуживании как крупных корпораций, так и малых и средних предприятий, «которые получали ограниченные услуги от банков».

Хуан Франк, руководитель инвестиционного фонда SoftBank Latin America Fund в Мексике, считает, что рынок розничных инвестиций в Мексике находится на переломном этапе.

«Инвестиционная культура в Мексике исторически была низкой по сравнению с остальным миром, даже по сравнению с другими странами Латинской Америки, такими как Бразилия», — добавил он. «Однако ситуация быстро меняется, поскольку благодаря технологиям мексиканцы получают больше знаний об инвестировании и больше инвестиционных альтернатив».

В разгар этого изменения SoftBank был впечатлен «ясным видением и планом действий GBM», — сказал Франк.

Таким образом, несмотря на то, что SoftBank существует уже несколько десятилетий, он видит большой потенциал в силе цифровой платформы, созданной GBM.

«GBM — ведущий брокер в Мексике с точки зрения торговой деятельности и брокерских счетов», — сказал он. «Компания сочетает десятилетия отраслевого ноу-хау с предпринимательским стремлением произвести революцию в сфере управления капиталом в стране».

—