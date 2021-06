Группа Little Big “отомстила” Backstreet Boys: видео дня

Сегодня на официальном YouTube-канале группы Little Big появилось новое видео на свежий кавер хита 90-х, песню бойз-бэнда Backstreet Boys – Everybody (Backstreet’s Back). С самого начала своей карьеры группа Little Big, которая выпускает треки в непростом панк-поп-рэйв стиле, покорила меломанов смелыми видео на свои саркастически-сатирические песни, в которых всячески высмеивала все – от стереотипов о русских до политики. Новое видео не стало исключением. Ролик пародийный, и, как признались музыканты, самый дорогой за всю историю существования группы. Одну из ролей сыграла певица Глюк’oZa – Наталья Чистякова-Ионова.

Когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство! – прокомментировал Ильич песню.

Наталья Чистякова-Ионова в образе для клипа

Этот трек один из пяти на новой EP–пластинке (что-то среднее между синглом и полноценным альбомом) группы под незамысловатым названием Covers. Кроме Backstreet Boys перепевки от Ильича и компании достались – группе Aqua и их хиту Barbie Girl, а также Ricchi e Poveri (Mamma Maria) Ramones (Blitzkrieg Bop) и даже Надежде Кадышевой, чью нетленку “Колдунья” Прусникин представил в своей оригинальной аранжировке. Вдохновением для обложки сборника стала пластинка альбомом Nirvana – Nevermind. И весь кавер-сборник, и новое видео поклонники коллектива приняли неоднозначно:

Шляпа какая-то, а не клип. Стагнация сплошная и самоповтор.

Мы вас не торопим с новыми треками. Возьмите больше времени, но сделайте годное, пожалуйста.

После We are little big этот слащавый каверок заставляет плакать.

С такой обложкой могли бы и “Нирвану” “закаверить”, – пишут поклонники.

Обложка сборника каверов Little Big

Напомним, что в последнее время о группе говорят все чаще делая акцент на личной жизни музыкантов. Так, в начале этой недели в интервью Ксении Собчак солистка коллектива Софья Таюрская, подтвердила давно ходившие слухи о своем романе с фронтменом Little Big:

Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения 7 лет, я как бы, простите, не какая-то женщина, которая сидела и думала: “Надо увести мужика”. У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт. Но все было честно, – рассказала она Ксении.