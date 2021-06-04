Фрукты, которые могут сделать кожу счастливой, и способы их использования

Вы часто сталкиваетесь с прыщами и другими кожными проблемами? Разве обычные продукты по уходу за кожей, представленные на рынке, не помогают? Тогда точно стоит попробовать полезные фрукты. Если вы потратите всего 10 минут в день на фруктовую маску, то заметите разницу уже через несколько недель.

Авокадо

Этот заморский фрукт богат полезными жирами, пищевыми волокнами и витаминами E, A, C, K, B6, ниацином, фолиевой кислотой и пантотеновой кислотой. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить окислительный стресс, что, в свою очередь, предотвращает повреждение ДНК.

Наличие в авокадо лютеина и зеаксантина позволяет защитить нежную кожу от УФ-излучения. Полезные жиры в авокадо помогают сохранить эластичность кожных покровов, уменьшить воспаление и ускорить заживление ран.

Для приготовления маски просто разомните зеленую мякоть авокадо вилкой и нанесите зеленоватую массу на кожу лица на 10 минут. Потом ополосните лицо чистой водой.

Авокадо можно добавлять в салат, буррито, роллы, овсянку, бутерброды и т. д. Можно сделать смузи из этого фрукта и шпината. Вас приятно удивит вкус соуса, что приготовлен из авокадо, смешанного с йогуртом или хумусом.

Киви

Для тех из вас, у кого постоянно по утрам “глаза панды”, киви — это ваш спаситель! Фрукт содержит большое количество витамина С и помогает защитить кожу от свободных радикалов, вызывающих повреждение ДНК. Киви также способствует синтезу коллагена и помогает предотвратить появление морщин.

Для приготовления маски вам нужно размять киви вилкой и добавить 1/2 чайной ложки куркумы. Это питательная маска наносится на кожу лица и выдерживается 10 минут, после чего смывается чистой водой. Эта маска поможет не только увлажнить кожу, но и осветлить пигментные пятна.

Регулярно употребляя киви, можно пополнить запасы витаминов и оздоровить кожу. Вы можете смешать киви со шпинатом и грейпфрутом, чтобы получился вкусный утренний смузи. Также этот фрукт может стать важным ингредиентом салата.

Виноград

Виноград, красный или зеленый, богат ресвератролом. Ученые обнаружили, что ресвератрол помогает защитить кожу от УФ-излучения и рака кожных покровов. Кроме того, клетчатка этих ягод также являются богатым источником витаминов C, K и фолиевой кислоты, а также она содержит много полезных минералов для поддержания здоровья и красоты кожи, таких как кальций, калий и фосфор. Экстракт виноградных косточек обладает омолаживающими, защищающими и заживляющими свойствами.

Чтобы приготовить маску для лица, ягоды винограда очищаются от кожуры и вынимаются косточки. Мякоть разминается и наносится на кожу. Маска выдерживается 10 минут, после чего смывается чистой водой.

Виноград также важно внести в свой рацион в качестве десерта или добавлять его в свежие салаты.

Вишня

Сладкая, красная и восхитительная вишня не только приятна на вкус, но и обладает способностью восстанавливать кожу и защищать ее от различных повреждений. Фрукты богаты витаминами A, C, K и фолиевой кислотой, а также минералами, такими как кальций, магний, калий и фосфор. Вишня также обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Чтобы приготовить маску, используйте вишню вместе с кожицей, но косточки стоит вынуть. Просто разомните мякоть или измельчить ее в блендере и нанесите на кожу лица на 10 минут. Потом смойте маску чистой водой.

Вишню можно добавлять в каши и фруктовые салаты, делать из нее соусы и заправки для мяса и выпечки.

Ананас

Сладкие и терпкие ананасы богаты пищевыми волокнами, витаминами A, C, K и фолиевой кислотой, а также такими минералами, как кальций, калий и фосфор. Фрукты содержат фермент, называемый бромелайном, который обладает противовоспалительными, противораковыми и ранозаживляющими свойствами. Если прикладывать кусочки ананаса к солнечному ожогу, то можно почувствовать значительное облегчение, а также ускорится процесс заживления.

Чтобы приготовить маску, смешайте ананасовый сок с одной чайной ложкой молока и нанесите на кожу на 10 минут.

Ананас — это отличный десерт как для взрослых, так и для детей. Вы можете добавлять фрукты в салаты и смузи, каши и соусы. Кроме того, мелкие кусочки ананаса можно добавлять в пиццу, роллы и буррито.

Арбуз

Наверное, немногие знают, что арбуз считается ягодой и очень полезен не только для общего здоровья, но и для поддержания красоты кожи. Красный, мясистый, водянистый, сладкий и освежающий – игнорировать арбуз будет сложно.

Он отлично подходит для жирной и склонной к акне кожи. Ягода содержит пищевые волокна (0,4 %), воду (92 %), углеводы (7,55 %), сахар (0,4 %), витамины C, A, B1 и B6, каротиноиды, флавоноиды и ликопин.

Ликопин помогает улавливать свободные радикалы и предотвращать повреждение кожи. Вода помогает выводить токсины и улучшает работу кишечника.

Арбуз станет отличным дополнением завтрака и полдника. Регулярно пейте свежеприготовленный арбузный сок утром или вечером. Не забывайте про фруктовый салат с арбузом. Можно также добавить арбуз в смузи, чтобы сделать его еще максимально полезным.

Из арбуза получится отличный тоник для чувствительной кожи. Мякоть арбуза можно использовать для маски.

Для маски для жирной кожи смешайте 3 столовые ложки сока арбуза, 1 столовую ложку сока лайма и 1 чайную ложку розовой воды. После того как маска застынет на лице, смойте ее прохладной водой.

Для приготовления маски для сухой кожи смешайте 3 столовые ложки сока арбуза, 1 столовую ложку сока лайма, 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку алоэ вера. Выдерживайте маску 10 минут и потом смойте чистой водой.

Бананы

Этот фрукт богат пищевыми волокнами, витаминами A, C, K, E и фолиевой кислотой, а также минералами, такими как калий, кальций, фосфор и магний. Это очень хороший натуральный увлажняющий натуральный «крем», обладающий антиоксидантными и антимикробными свойствами.

Добавляйте ломтики фруктов в коктейль или в кашу на завтрак. Кроме того, вы можете приготовить полезные банановые кексы или хлеб.

Мягкий солнечный фрукт можно использовать и в качестве основного ингредиента для маски. Разомните банан и нанесите пюре на кожу. Первое, что вы ощутите после умывания — это максимальное увлажнение.

Крыжовник

Ягоды крыжовника можно найти на грядках практически у всех огородников. Они содержат в себе максимальное количество витамина С. Обладают антиоксидантными свойствами и хорошо заживляют раны, уменьшают воспаления. Ягода нормализуют работу органов желудочно-кишечного тракта. Важно заметить, что она способствует выработке проколлагена — внутриклеточный предшественник коллагена.

Ягоды крыжовника могут стать отличной закуской и начинкой для выпечки. Для этого измельчите и высушите их. Храните их в стеклянной банке. Ежедневно после обеда в качестве десерта съедайте 1-2 кусочка сушеного крыжовника.

Вы можете приготовить сок из крыжовника и хранить его в холодильнике.

Манго

Манго богато витаминами A, E, C и K, флавоноидами, полифенолами, бета-каротином и ксантофиллами. Употребляя мякоть экзотического фрукта, можно защитить кожу от повреждения ДНК и воспалений. Плоды также богаты фруктозой и пищевыми волокнами, которые помогают справиться с запорами.

Фактически манго уже используется в косметической промышленности для создания масла для волос и кожи, которое помогает заживлять ранки.

Для приготовления питательной маски разомните небольшой кусочек манго и нанесите на кожу. Смойте через 10 минут. Кроме того, не забывайте баловать себя экзотическим фруктом, купить который можно буквально в любом супермаркете.