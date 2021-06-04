 

В РФ разработаны особо стойкие титановые сплавы

04.06.2021, 15:40, Новости дня
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Новые титановые сплавы, созданные российскими учеными, подойдут для работающих в море буровых и добывающих платформ. Также их можно использовать для изготовления деталей магистральных трубопроводов, говорят специалисты.

Комплектующие для всех этих систем получаются дороже, однако служат они долго. Кроме того, возникает серьезная экономия за счет сокращения эксплуатационных затрат.

Как поясняют авторы разработок, в данном случае речь идет о двух сплавах титана и алюминия, которые обладают уникальными качествами. Они, например, могут долго выдерживать воздействие высокой температуры или же агрессивной химической среды. Им нет пока аналогов в мировой практике, уточняют эксперты.



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