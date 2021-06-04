Американский эксперт перечислил преимущества российского корвета «Меркурий»

Американское издание National Interest в очередной раз написало о техническом оснащении российской армии. Эксперт Себастьян Роблин перечислил преимущества, которыми обладает корвет ВМФ РФ «Меркурий».

Россия является одним из главных игроков рынка вооружений во всем мире. Еще одним доказательством военной мощи РФ является публикация в авторитетном издании National Interest. Автор статьи, обозреватель Себастьян Роблин пояснил читателям о корвете-невидимке «Меркурии». На воду судно было спущено буквально два месяца назад, однако уже привлекло внимание зарубежных экспертов.

«Меркурий» является частью проекта 20386, кроме хорошего вооружения корвет также отличается наличием модульных систем для управления. Также важным элементом в оборудовании корабля стала его сложная гибридная силовая установка. Кроме того, на борту судна присутствует универсальная пушка А-190 калибра 100 миллиметров.

Дополняют перечисленные преимущества «Меркурия» наличие в оснащении зенитного ракетного комплекса «Редут». Также в арсенале корвета-невидимки числятся пушки Гатлинга АК-630М с шестью стволами и 30-миллиметровым калибром. Еще одним бесспорным плюсом корвета Себастьян Роблин считает пару четырехтактных торпедных установок «Пакет-НК», стволы которых имеют диаметр 324 миллиметра.

Далее в перечне преимуществ числится специальный ангар для Ка-28, противолодочного вертолета, используемого в российской армии. Причем для доступа к транспортному средству используется модернизированный гидравлический лифт. А благодаря композитным материалам корабль получил максимальную невидимость для радаров вероятного неприятеля. И наконец, как пишет «Политэксперт», последним достижением конструкторов РФ в этом судне стала возможность сократить персонал корвета до 80 человек за счет интегрированных цифровых систем.

Источник: politexpert.net