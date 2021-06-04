Избранница Тимати объяснила, почему постоянно не носит подаренное в финале “Холостяка” кольцо

Избранница рэпера Тимати Екатерина Сафарова объяснила, почему на постоянной основе не носит кольцо, которое ей было подарено в финале проекта «Холостяк». Она не делает это из соображений безопасности. Стоимость эксклюзивного ювелирного украшения составляет 300 тысяч долларов.

22-летняя Екатерина Сафарова активно общается со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Некоторым стало интересно, почему кольцо, подаренное рэпером Тимати, модель не носит постоянно. На самом деле избранница артиста боится, что ей «отрубят руку». Сафарова считает, что украшение с бриллиантом в 75 каратов нужно надевать только по особенным случаям. В эфире романтического шоу Тимати говорил, что очень долго выбирал кольцо для потенциальной избранницы. Он хотел подарить ей что-то особенное.



Изображение взято с: Instagram @kat_safarova

После завершения проекта отношения Тимати и Екатерины Сафаровой вышли на новый уровень. Модель переехала из Испании в Москву и уже успела познакомиться с мамой и дочерью возлюбленного. Сафарова не собирается и дальше посвящать общественность в свою личную жизнь. Она только успела отметить, что ее отношения с Тимати складываются хорошо.

Источник: www.instagram.com