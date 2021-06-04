Эйдман: Навальный предпочитает погибнуть в бою, чем заключить компромисс с правящей верхушкой. Именно в этой бескомпромиссности его уникальность и сила

Пошел на таран.

Навальный объявил войну всей постсоветской правящей верхушке и предпочитает скорее погибнуть в бою, чем заключить гнилой компромисс с врагом. Некоторые обвиняют его в “недоговороспособности”. Однако именно в этой бескомпромиссности его уникальность и сила.

Все другие оппозиционные лидеры или играют по правилам, установленным Кремлем, и участвуют во всяких политтехнологических манипуляциях типа выдвижения Собчак, или не готовы рисковать и свалили за рубеж. Кто-то критикует силовиков, но не трогает ельцинских олигархов, другой ругает Сечина или Усманова, но дружит с Чубайсом или Юмашевым, третий, как Венедиктов, служит демократическим шутом в застолье палачей. Только Навальный в России жестко кошмарит всех: силовиков, олигархов, системных либералов, самого Путина.

Вокруг Алексея когда-то паслись разные политтехнологи-манипуляторы, которые пытались использовать его в своих корыстных целях. Но он, как колобок, ушел у них из-под носа. А на выборах мэра Москвы сломал им все сценарии и едва не добился победного второго тура.

Известный в стране политик, он такой один. Яростные и честные публицисты, журналисты, правозащитники есть еще в России. Но политиков таких, кроме Навального, нет и не предвидится. Один об Собчак замарался, другой – о Чубайса, третий – вместе с Явлинским ради выживания приспосабливается к постоянно ужесточающимся правилам внутреннего распорядка в российском политическом концлагере, четвертый – благополучно уехал и обличает режим из европейского кафе.

Навальный один не уехал от опасности, а пошел ей навстречу, можно сказать – на таран.

Что будет дальше, никто не знает. Все ждут, что огромная махина российского государства уничтожит смельчака. Но история – штука непредсказуемая, а махина эта прогнила насквозь. Так что все может быть – не сегодня, так завтра.

В общем, поздравляю Алексея с днем рождения и очень хотел бы поскорее поздравить его с освобождением из концлагеря.

P.S. Предвижу сейчас множество комментариев о “небутерброде” и т.д. Так что заранее пишу – с этим не согласен и со многим другим тоже, именинника не идеализирую, кумира не сотворю, но пост не об этом.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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