В Германии эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомб времен Второй мировой

Первая авиабомба весом около тонны была обнаружена 2 июня. На следующий день специалисты во время исследования местности нашли второй снаряд аналогичной массы.

Власти эвакуировали всех жителей в зоне радиусом примерно в километр от места, где обезвреживали боеприпасы. Местный департамент здравоохранения временно отменил ограничения на число социальных контактов из-за пандемии, чтобы люди могли разместиться у родственников и друзей. Кроме того, были подготовлены помещения временного пребывания в школах – там разместили жителей домов престарелых из зоны эвакуации.

Первую бомбу обезвредили, вручную сняв два ударных взрывателя. Вторая бомба была настолько сильно деформирована и повреждена при ударе, что детонатор пришлось вынуть из корпуса бомбы с помощью водоструйного резака, чтобы обезвредить его.

В районе дежурили 849 пожарных, полиция, гуманитарные организации и служба обезвреживания боеприпасов.

Контекст:

В Германии в последнее время часто находят крупные бомбы времен войны, во время обезвреживания которых проводятся массовые эвакуации, пишет “Немецкая волна”. В январе 2020 года из-за подобной операции в Кельне был эвакуирован трансляционный центр телекомпании RTL. В сентябре того же года две авиабомбы были успешно обезврежены в Мюнстере.

Одна из крупнейших операций такого рода произошла также в Ганновере в 2017 году – тогда эвакуировали 50 тыс. жителей, чтобы обезвредить пять авиационных бомб, сообщало издание Germania.One.

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