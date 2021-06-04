В Донецкой области будут судить трех женщин, обвиняемых в организации фейкового “референдума” в 2014 году

“Досудебное расследование установило, что в мае 2014 года женщины в качестве “членов участковой избирательной комиссии” принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории Бахмута и села Колодязь Лиманского района Донецкой области с целью изменения границ территории и государственной границы Украины”, – говорится в сообщении.

Женщин обвиняют по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Обвинительный акт направлен в суд.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели “референдумы” в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о “независимости” от Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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