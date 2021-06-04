 

“Рассуждает о коммунизме, в то время как ее парень – глава капитализма”. Возлюбленной Илона Маска пришлось оправдываться за свои идеи

04.06.2021, 15:34, Новости дня
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По словам Граймс, в построении коммунистического общества можно использовать искусственный интеллект, благодаря которому получится “автоматизировать сельское хозяйство, искоренить коррупцию, тем самым приблизившись к настоящему равенству”.

“В общем, все то, что все любят в коммунизме, но без колхозов. Потому что, давайте честно, принудительное сельское хозяйство – это так себе”, – резюмировала Граймс.

@grimes

A.I. Is the fastest path to communism ##ai ##communism ##farming

Vivaldi – Spring – Allegro – Essential Band

Заявление Граймс вызвало шквал критики со стороны ее подписчиков.

“Граймс рассуждает о коммунизме в TikTik, в то время как ее парень – глава капитализма. Это меня убивает”, – написали пользователи сети.

“Ха-ха, это шутка, но, может быть, технократы и коммунисты смогут поладить”, – позже написала Граймс.

Скриншот: grimes / TikTok
Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии.

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело как XÆA-12.

Илон Маск Маск впервые стал самым богатым человеком в мире 7 января 2021 года на фоне роста акций Tesla более чем на 750% за 2020 год. Его состояние оценивалось в $188,5 млрд. По состоянию на 4 июня он занимает третью строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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