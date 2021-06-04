“Ревную Барских к Минску”. Макс Барских даст концерт в городе, где задержали Протасевича

“Всегда приятно возвращаться в город, с которым связаны одни из самых теплых воспоминаний за всю мою гастрольную жизнь. Минск! Я помню наш прошлый концерт и ваш горячий прием, поэтому я знаю точно, что 19 июня в “Минск-Арене” мы вновь скажем друг другу, как же сильно мы скучали, и снова сольемся в едином порыве музыки и любви!” – написал 31-летний певец у себя в Instagram.

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A post shared by Макс Барских (@max_barskih)

Подписчики страницы Барских в соцсети с восторгом приняли новость о ближайшем концерте.

“Ревную Барских к Минску”, – написал barskihonlylove.

“Максик у тебя в Минске будет обалденный концерт, я сердцем чувствую”, – прокомментировала пост kseniamirosnikova.

Контекст:

23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

3 июня в эфире государственного белорусского телеканала ОНТ Протасевич признал, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 августа прошлого года после оглашения результатов выборов президента страны. “Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал вину по ст. 342 Уголовного кодекса [Республики Беларусь], это организация массовых несанкционированных акций. Я не помню там в подробностях, но как-то так”, – отмечал он. По словам Протасевича, он осознавал, что его призывы к белорусам митинговать “стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки”.

Во время интервью ОНТ Протасевич заявил, что “больше не хочет лезть в политику”, и расплакался. На его руках были видны следы травм. По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

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