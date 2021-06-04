Мнение: Поражение в правах

Путин подписал закон о поражении в гражданских правах лиц, принимавших участие в организациях, признанных судом экстремистскими. В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители (включая глав структурных и региональных подразделений и их замов), работавшие в организации в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет.

Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут быть избраны лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.

Технически, если вспомнить, что закон обратной силы не имеет, он не может распространяться на людей, которые в той или иной форме работали или сотрудничали с организациями, которые были признаны экстремистскими до сегодняшнего дня. Но Россия – не правовое государство, это обычная банановая диктатура, поэтому никаких сомнений в том, что этот закон будет обращен "в прошлое", нет. Жаловаться тоже некуда – суды в России – это не место разрешения споров, а тот же самый инструмент диктатуры.

Избирательное законодательство продолжает "совершенствоваться". За двадцать путинских лет оно было неоднократно выхолощено последовательными "улучшениями". Фактически выборы стали полной фикцией, поэтому наиболее рационально было бы вообще формировать "выборные органы" простым решением администрации президента. Строго говоря, это и так уже есть, разве что ритуал с "голосованием" по какой-то причине всё ещё не решаются отменить.

Любопытно, но даже сейчас еще есть люди, которые полагают, что участием в подобных "выборах" можно что-то изменить. И даже яростно агитируют принимать в них участие якобы назло системе. На что система благосклонно кивает головой – на то и расчет.

—