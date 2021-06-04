Скандалы: Не ради искусства

Как государственная академия художеств стала источником прибыли для семьи Церетели

Уже почти четверть века известный скульптор Зураб Церетели управляет Российской академией художеств (РАХ), государственной структурой с большим финансированием из бюджета. Правда, достижения у РАХ сомнительные — она способствовала художественной карьере экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Зато в зарабатывании денег руководство Академии преуспело — благодаря дружбе с властями семья Церетели получила недвижимости на миллиарды рублей, налоговые преференции и долю в бизнесе.

Ева

В апреле в историческом здании Музея Академии художеств при РАХ в Санкт-Петербурге открылась выставка художницы под творческим псевдонимом EVA. В 33 залах среди слепков античных статуй оказались красочные полотна, цифровые фотоколлажи и бронзовые скульптуры современного автора.

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Свой проект «Весна» EVA посвятила «искусству как необходимости развития моральных ценностей и обеспечению прав и свобод человека». EVA — это Евгения Васильева, бывшая чиновница Минобороны, осужденная за мошенничество с использованием служебного положения.

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Открытие выставки в Музее Академии художеств при РАХ. Источник Instagram

Выставка понравилась не всем. Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств им. Ильи Репина вышли на митинг протеста: «Им [работам Васильевой] не место в нашей академии. Человек „приобрел“ себе звание почетного члена Академии художеств, которого добиваются только люди, прошедшие через долгие годы труда», — сказала одна из митингующих «Проекту». Ректор Академии Семен Михайловский в разговоре с «Проектом» не скрывал горечи: мероприятие объясняется «обстоятельствами, вероятно, непреодолимыми, ведь репутационно это большая потеря для всех», оправдывался он.

Васильева, до 2012 года занимавшая пост руководителя департамента имущественных отношений Минобороны, начала писать картины после того, как оказалась под домашним арестом из-за громкого уголовного дела о хищениях в военном ведомстве. Ее и сотрудников госпредприятия «Оборонсервис» обвиняли в продаже государственной недвижимости по заниженным ценам, что нанесло бюджету ущерб в размере более 3 млрд руб.

Истинной причиной того уголовного дела, возможно, была не только коррупция, но и опала начальника Васильевой — министра обороны Анатолия Сердюкова, с которым будущую художницу связывали близкие отношения. В ходе военной реформы Сердюков снискал много врагов — и среди высших офицеров, и среди производителей вооружения . К тому же связь с Васильевой привела к проблемам в отношениях Сердюкова с супругой Юлией Похлебениной — дочерью друга Владимира Путина, экс-премьер-министра Виктора Зубкова.

Исход той уголовной истории лишь подтверждает версию, что дело, вероятно, было не только в коррупции. Сердюкова уволили, но наказания он не понес, потому что почти сразу же был амнистирован по случаю 20-летия Конституции «как участник боевых действий». Васильеву приговорили к пяти годам колонии, но пробыла она там всего 34 дня, после чего экс-чиновницу освободили условно-досрочно. Даже ее благосостоянию не был нанесен серьезный удар: ущерб за время следствия снизили почти в пять раз, его погасил отец Васильевой. Вся роскошная недвижимость бывшей чиновницы в Москве и Санкт-Петербурге осталась при ней.

Чем владеет Васильева

Евгении Васильевой принадлежат квартира в Молочном переулке в Москве рыночной стоимостью 365,2 млн руб. и гараж в том же доме; квартира в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге с видом на Неву и Смольный собор стоимостью 55 млн руб., а также земельный участок в Ленинградской области и нежилое помещение на Арбате у памятника Булату Окуджаве, которое сдается в аренду.

Первые работы Васильевой — портреты Сердюкова, Алексея Навального, Дмитрия Медведева, Барака Обамы — были написаны во время домашнего ареста в роскошных апартаментах на «золотой миле», в районе на Остоженке с самой дорогой в столице недвижимостью. Героиня ее картины «Жертва» — женщина со связанными руками с красными крыльями за спиной, а в «Автопортрете» в кровоточащее плечо Васильевой гвоздями вбиты погоны. «Эти испытания дали мне неожиданный толчок. Если бы не это, разве я бы взялась за кисть? Для меня это спасение, уход от действительности», — говорила она в интервью Tatler.

После выхода на свободу Васильева-EVA стремительно развивала художественную карьеру. Она окончила магистратуру факультета искусств МГУ, Британскую высшую школу дизайна, а в 2021 году завершает обучение в аспирантуре МГУ и в британском Открытым колледже искусств. Все художественное образование Васильевой — платное. По подсчетам Проекта, затраты бывшей чиновницы на обучение могли составить 3,8 млн руб. или $52,5 тыс. В последнем докарантинном году — 2019 — ее работы были представлены на 22 групповых выставках, включая биеннале в Лондоне и Флоренции, а также арт-ярмарку в Майами. Организаторы всех этих выставок предлагают участвовать в показах за деньги. Например, для демонстрации на Флорентийской биеннале Васильева арендовала метр выставочного пространства.

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Васильева увлечена не только живописью: пребывая под домашним арестом, она пишет стихи и поет. В октябре 2014 года она выпустила клип на песню «Тапочки», посвятив ее «тапкам Сердюкова». Представляя песню, Васильева написала, что теперь бывший министр обороны «просто обязан на ней жениться».

В России Васильева выставлялась в Государственном музее Востока, Государственном музее изобразительных искусств Татарстана, участвовала в групповых выставках на Винзаводе и в ЦДХ. Персональная экспозиция работ бывшей чиновницы прошла и в Московском музее современного искусства (ММСИ), которым управляет вице-президент РАХ, внук Зураба Церетели — Василий Церетели. Он заявил «Проекту», что не получал денег от бывшей чиновницы.

Но после выставки в ММСИ Васильева стала еще и почетным академиком РАХ. Ее кандидатуру также выдвинул Церетели-младший, а президиум Академии одобрил решение по Zoom. «Она хороший художник, это мое мнение. Помимо того, что Васильева поддерживает благотворительность, она является художником с международной карьерой», — утверждает Церетели.

РАХ важно привлекать в свои ряды влиятельных и богатых людей. Среди других почетных академиков — президент Владимир Путин, экс-генпрокурор, полномочный представитель президента на Северном Кавказе Юрий Чайка, президент Курчатовского института и друг президента Михаил Ковальчук.

Российская академия художеств — правопреемница Академии художеств СССР. Согласно уставу РАХ, основная ее цель — «всемерное содействие развитию науки, творчества и образования в сфере искусства» в России. В 1997 году президентом академии избрали скульптора-монументалиста Зураба Церетели. Он получил в управление значительную собственность: общая площадь принадлежащей РАХ недвижимости — свыше 24 тыс. кв. м в Москве, более 22 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, а также учреждения Красноярске. Финансируется академия за счет федерального бюджета — за 2017-2020 гг. РАХ получила 2,3 млрд руб. субсидий.

Покровитель

— Тот факт, что никто не вышел из РАХ в знак протеста [против признания Васильевой почетным академиком], говорит о том, насколько вообще все в российском художественном мире пронизано коррупционными связями, — считает искусствовед и куратор выставок Сергей Попов.

Расходы Васильевой на построение художественной карьеры, помимо образования, складываются из оплаты участия и организации выставок, а также издания каталогов: все это, по оценке «Проекта», обошлось ей как минимум в $150 тыс. (около 11 млн руб. по текущему курсу).

Это посильная сумма для экс-чиновницы. Васильевой принадлежат восемь компаний с годовой прибылью в 27 млн рублей.

Сердюков тоже при новой карьере. Путин даже фактически реабилитировал бывшего министра обороны: «Ни следствие, ни суд, тем более, никаких претензий лично к Сердюкову не предъявляли. Если он куда-то захочет трудоустроиться и его будут брать, не считаю, что мы должны препятствовать. Человек имеет право работать. У нас же не 37-й год». С 2015 года бывший министр обороны работает директором авиационного комплекса «Ростеха» и входит в правление госкорпорации.

В своей декларации Сердюков продолжает указывать супругу Похлебенину, при этом он владеет роскошной недвижимостью в одном доме с художницей EVA. Экс-министру, Васильевой и их родственникам принадлежат сразу шесть из семи квартир (общей стоимостью 2,24 млрд руб.) в доме в Молочном переулке. С владельцами единственной «чужой» квартиры у Сердюкова, председателя ТСЖ дома на Молочном, вялотекущий конфликт.

Обычно художественные успехи Васильевой связывают именно с влиянием Сердюкова. Однако ее покровителем мог быть и другой важный человек — Владимир Ресин. Сейчас он — депутат Госдумы, но в течение многих лет Ресин занимал пост вице-мэра Москвы. И Васильева еще до прихода в военное ведомство была его советником.

Ресин — еще один почетный академик РАХ и тоже давний знакомый Церетели, который мог оказаться ему очень полезен. По крайней мере, Ресин долгие годы ведал распределением столичной недвижимости. А Церетели и его семья оказались собственниками огромного количества столичных земель и зданий.

Грузинское застолье

«Все активы Церетели — это следствие красивых застолий», — вспоминает бывший префект Северного округа Москвы Олег Митволь. Скульптор любил принимать высокопоставленных гостей — депутатов, губернаторов, епископов и чиновников — в особняке XIX века на Большой Грузинской, земельный участок которого скульптор получил в бессрочное пользование от мэрии Москвы в 1995 году. «Документы [о недвижимости] подписывались прямо на скульптурах», — вспоминает Митволь, сам вместе с Лужковым принимавший участие в тех застольях.

«Мне Юрий Михайлович [Лужков] в этой нашей дружбе очень много дал. Дал что? Честность, порядочность, привычку работать с утра», — утверждал Церетели. Между мэром и скульптором было «взаимовыгодное сотрудничество, за которое расплачивался госбюджет», говорит депутат Мосгордумы в 1997-2001 годах Юрий Загребной.

Благодаря способности договариваться с властями Церетели смог стать не только владельцем огромной недвижимости, но и бизнес-партнером серьезнейших предпринимателей. В 1995 году он стал соучредителем закрытого АО «Киевская площадь», созданного для реконструкции площади Киевского вокзала, где находился контролируемый ОПГ оптовый рынок «Китеж». Церетели по заказу московских властей разрабатывал дизайн-проект здания нового коммерческого центра, который предполагалось возвести на месте рынка. В процессе переговоров глава РАХ предлагал построить на Киевской площади художественную школу, однако в итоге на территории между Киевским вокзалом и Бережковской набережной вырос грандиозный торговый центр «Европейский». Масштабная стройка началась в 2002 году, инвесторами выступили тогдашние совладельцы Черкизовского рынка, а ныне миллиардеры-девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев, а Церетели стал совладельцем «Киевской площади». В 2013 году компания объявила, что скульптор вышел из капитала и более «не имеет отношения к каким-либо проектам» Нисанова и Илиева. Однако доля Церетели в ТЦ «Европейский» по-прежнему записана на его людей — сейчас 15% принадлежит замглавы РАХ Манане Поповой, а до нее той же долей владела Татьяна Кочемасова, еще один вице-президент РАХ.

По соседству — в доме на Брянской улице прямо напротив «Европейского» — в 2005 году Церетели приобрел свыше 1 тыс. кв. м площадей и взял в аренду у столичных властей земельный участок под творческие мастерские. Но в них быстро появились торговые точки — в том числе магазины цветов и аптека. Правда, по решению нынешнего московского начальства торговые точки позже снесли, но помещения на Брянской до сих пор принадлежат Церетели.

Менее успешно для скульптора завершилась история с переданными его организации в бессрочное пользование свыше 300 га земли в заповедной пойме Москвы-реки в Нижних Мневниках — для строительства «русского Диснейленда». Затраты проекта оценивались в $2-3,5 млрд, однако за 13 лет инвесторов так и не появилось. Вместо «русского Диснейленда» на территории поймы возникли ресторан «Ермак» и байк-клуб Sexton — резиденция «Ночных волков». Сдавая участки в аренду сторонним компаниям, фонд Церетели пользовался льготами по налогу на землю. Однако в результате правительство Москвы аннулировало права Церетели на земельные участки — возможно, потому что это место приглянулось федеральным властям для строительства Парламентского центра. Сегодня Мневниковская пойма представляет собой «большую неблагоустроенную и депрессивную территорию».

Разные художества

Простой обход столичной недвижимости, находящейся под управлением РАХ, покажет, что и в ней зачастую располагаются арендаторы, никак не связанные с развитием российского искусства. В Мансуровском переулке в исторических зданиях усадьбы И. А. Морозова, отданных РАХ под управление, находится ресторан «Дом 12». Он принадлежит компании ООО «Реберес» Реваза Махарадзе — зятя Церетели. Еще одного арендатора «Проект» нашел в Лаврушинском переулке в здании МХАГИ им. В. И. Сурикова при РАХ — там расположено кафе «Сок».

Согласно уставу РАХ, любая передача недвижимого имущества в аренду должна получать согласование Росимущества и Минкультуры, поскольку Академия распоряжается федеральной собственностью. Однако подконтрольное Минкультуры финансово-хозяйственное управление при РАХ было замечено в самовольной сдаче помещений в аренду: проведенная два года назад министерством проверка выявила, что на 2,6 тыс. кв. м площадей федеральной собственности находились 48 арендаторов. «В результате за 2017 и 2018 годы и первый квартал 2019 года недополучено более 16 млн рублей доходов», — докладывал замминистра культуры Николай Овсиенко. Директор финансово-хозяйственного управления при РАХ Олег Крысанов по итогам проверки остался без должности. И подобных случаев было немало.

Сдача государственных помещений в аренду сторонним организациям — обычная практика для российских учреждений культуры с целью получения дополнительного дохода, но «подчас прибыль присваивалась руководством учреждений, что приводило к скандалам и отставкам», объяснил «Проекту» бывший сотрудник аппарата правительства, занимавшийся вопросами госполитики в сфере культуры.

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Каждый год Академия художеств должна отчитываться перед правительством как участница госпрограммы фундаментальных научных исследований. Однако за последние пять лет РАХ публично ни разу этого не сделала — последний открытый отчет появился в 2015 году.

Юлия Старостина