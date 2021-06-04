 

Володин: Диалог Путина и Байдена необходим

04.06.2021, 15:16, Разное
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«Давайте исходить из того, что диалог необходим, и об этом говорит наш президент. Он подчеркивает, что открыт к разговору. Поэтому, если такая встреча состоится, давайте дождемся ее результатов», — заявил спикер Госдумы в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, из-за позиции США в мире складывается пугающая ситуация. Володин указал на разрушение договоренностей двух стран в сфере глобальной безопасности.

Володин считает, что в разрушении поддерживающих мировую стабильность институтов виноваты прежде всего Соединенные Штаты. “Мы надеемся, что нашему президенту удастся сдержать гонку проблем, которые по вине США все больше и больше распространяются по миру», — сказал председатель ГД.

Ситуация в мире осложняется из-за проблем в сфере глобальной безопасности и недостатка международных норм в торговле и экономике, убежден спикер. Правила, которые выстраивались годами, разрушены, констатировал он.

Володин напомнил о развязанных США торговых войнах против Китая, Ирана и других стран. Больше всех от этого страдает Европа, которая утратила свою субъектность, резюмировал спикер.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Темы и длительность переговоров главы государств определят сами.



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