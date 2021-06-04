Володин рассказал о попытках Запада вмешаться в выборы в Госдуму

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в беседе с корреспондентами RT на площадке Петербургского международного экономического форума не исключил, что западные партнеры могут попробовать помешать свободному волеизъявлению россиян и вмешаться в процесс выборов в Государственную Думу РФ.

Володин заявил, что необходимо исходить из того, что попытки вмешательства в выборы будут. Спикер ГД отметил, что Соединенные Штаты и страны запада постараются “продвинуть” лояльных кандидатов и ослабить российскую власть.

“По-другому не сможет развиваться ситуация. И Соединённые Штаты Америки, и Запад попытаются вновь сделать всё возможное для того, чтобы продвинуть для них более лояльные политические силы — тех, кто будет отрабатывать их интересы. Ну и, конечно, сделать всё для ослабления существующей власти в Российской Федерации, которая для них невыгодна, потому что страна развивается, отстаивая свои позиции, укрепляя суверенитет”, — сказал журналистам Володин.

Политик напомнил, что единственным источником власти в России является многонациональный народ, поэтому необходимо принять меры для того, чтобы защитить выбор граждан. “Нам необходимо сделать все для этого”, — подчеркнул Вячеслав Володин.