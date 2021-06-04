Путин заявил о приближении экономики и рынка труда к докризисному уровню

Российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню, сообщил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Благодаря современным оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням. Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан», – передает его слова ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что не следует сваливать все проблемы в экономике на эпидемию, многие из них носят структурный характер.

«Мы понимаем, что такие вызовы, как относительно высокий процент безработицы молодежи, напряжение на некоторых региональных рынках труда спровоцированы не только последствиями эпидемии. Мы не склонны сваливать на эпидемию. Мы понимаем, что они носят и системный характер, эти проблемы, связанный с нерешенными структурными проблемами нашей экономики», – передает слова президента РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в РФ увеличилась безработица, доходы припали, но никакой катастрофы не произошло.

«Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали», – отметил Путин.

«Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин.

Также, по словам президента, «правительству следует усилить программы содействия занятости в тех субъектах [Российской] Федерации, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил он.

«Очевидно, что главный системный ответ на вызовы безработицы, ключевое условие для повышения доходов людей – это экономической рост», – указал глава государства, пояснив, что речь идет о «новых качественных рабочих местах во всех отраслях и регионах страны».