Видео: Кто такой Рон Десантис
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Американские консерваторы и лично Дональд Трамп пережили тотальный разгром от демократов, но сдаваться не собираются. На следующие президентские выборы у них есть очень сильный кандидат, которого в РФ почти никто не знает. Речь о Роне Десантисе, губернаторе Флориды и новой «звезде» американской политики. В чем секрет его популярности?
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Дмитрий Бавырин
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Рон Десантис
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