 

Видео: Кто такой Рон Десантис

04.06.2021, 15:04, Новости дня
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Американские консерваторы и лично Дональд Трамп пережили тотальный разгром от демократов, но сдаваться не собираются. На следующие президентские выборы у них есть очень сильный кандидат, которого в РФ почти никто не знает. Речь о Роне Десантисе, губернаторе Флориды и новой «звезде» американской политики. В чем секрет его популярности?

Теги: 

США
,
Дмитрий Бавырин
,
Рон Десантис



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