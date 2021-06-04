Объявлено о проведении гей-парада в Тбилиси 5 июля

Директор «Тбилиси-прайда» Георгий Табагари объявил в пятницу о проведении в Тбилиси на проспекте Руставели 5 июля «Марша достоинства», который соберет ЛГБТ-активистов и их сторонников, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, два года назад движение «сознательно» отказалось от публичных акций «во избежание противостояний с радикальными противниками». До марша активисты с 1 июля проведут различные другие мероприятия.

«Пятого июля мы соберемся на марш со сторонниками, представителями международных организаций, партнерами, чтобы преодолеть в Грузии гомофобию», – сказал Табагари.

В Грузии противники ЛГБТ регулярно вступают с активистами движения в физическое противостояние. Крайне негативно относится к прайду Грузинская церковь.