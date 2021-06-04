 

Feduk стал первым российским амбассадором Ray-Ban

04.06.2021, 14:56, Разное
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Пусть в последнее время имя Федора Инсарова, более известного как Feduk, все чаще появляется в прессе в связи с его свадьбой с Александрой Новиковой, это не единственный повод поговорить о нем. На днях исполнителя песен “Розовое вино”, “Хлопья летят наверх” и других объявили амбассадором Ray-Ban – он стал первым в России.

Для меня большая честь начать сотрудничество с брендом с такой богатой историей. Я не просто выбираю и давно люблю культовые модели Ray-Ban, мне близки те идеи, что бренд на протяжении многих десятилетий несет в массы своими проектами и коллаборациями. Я всегда стараюсь оставаться искренним и верным самому себе, своим мыслям и ценностям, наслаждаясь каждым мгновением как в творчестве, так и в повседневной жизни,

– рассказал Feduk, дополнив официальное заявление неформальными воспоминаниями из жизни – уже на своей странице в Instagram:

Почти все вы в курсе, что когда-то мы гоняли вожатыми в летний лагерь. Уже тогда я писал свои первые песни, много играл на гитаре, слушал Гражданскую оборону со Сплином и мечтал стать рок-звездой. Но одной мечты мало, важно стремиться к ее исполнению. Тогда я подумал, что у любой звезды есть очки Ray-Ban. В тихий час я сгонял в магазин и на последние сто евро купил свои первые Ray-Ban Wayfarer. Очень боялся их потерять, протирал каждые 5 минут и берег для лучших квартирников и тусовок. Чувствовал себя в них горячим артистом, защищенным от незнакомых взглядов. Я чувствовал, что это я. Такой, каким хочу быть, какой есть. Будьте собой, и с вами случится все самое крутое.



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