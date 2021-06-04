От еды на вынос до красивого торта: 41-летняя шотландка создает маленькие блюда

Конечно же, многие наши читатели играли в детстве в куклы. Но кто-то вырастает и забывает былые увлечения, а кто-то, наоборот, продолжает играть дальше. И ничего, кроме восхищенных слов, в свой адрес не слышит.

Необычное увлечение Роз Маклин

Она живет в Шотландии. Роз Маклин готовит не только настоящую еду, но и кукольную. Учитывая, что игрушки маленького роста, и еда бывает соответствующего размера. Для Роз Маклин нет преград в миниатюрной кулинарии. Ей 41, и она начала впервые создавать игрушечную еду в ноябре 2019 года. Ее размеры не повышали диаметра монетки. Это была жареная рыба с картофелем. Женщина сама научилась технике изготовления крошечной еды благодаря видеоурокам.

Сперва она при помощи полимерной глины придает будущему блюду необходимую форму. Затем, используя меловую пастель, лезвия и зубную щетку, раскрашивает их, придавая завершающий вид. После последнего штриха кукольная еда отправляется в духовку.

Хобби превратилось в заработок

Роз Маклин поняла, что благодаря кукольной еде можно получать неплохую прибыль. Она зарегистрировалась на сайте Etsy, где люди со всего мира публикуют фото изделий, изготовленных руками. Крошечная еда сразу привлекла внимание коллекционеров со всего мира. Сегодня блюда для кукольной кухни в зависимости от размера и дизайна стоят от 7 до 35 долларов (примерно от 500 до 2500 рублей).

В работе женщине помогают два ее сына. Старшему – 9 лет, а младшему – 4 года. А в одной из комнат в доме она даже обустроила мастерскую. Мастер отмечает, что ей всегда нравилось творить. Особое удовольствие доставляет изготовление крошечных вещей. А создание блюд для кукольной кулинарии пришло спонтанно и из-за любви к еде. Но не стоит забывать, что создание каждого блюда – довольно трудоемкая работа. В зависимости от пожеланий заказчика она может занимать от нескольких часов до несколько дней. Но, несмотря на это, женщина любит свою работу, так как она приносит не только деньги, но и удовольствие.