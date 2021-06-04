 

Эксперты назвали главные ошибки при зарядке смартфона

04.06.2021, 14:44, Новости дня
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Главной ошибкой пользователей эксперты считают привычку использовать чужие кабели и адаптеры. Даже если они выпущены для той же модели устройства, все равно лучше брать для зарядки свои. Ведь чужие аксессуары могут быть повреждены или же выпущены с браком (если пользователь уже покупал замену фирменному шнуру).

Кроме того, специалисты не советуют отставлять для зарядки смартфоны в незнакомо месте. Через кабель кто-то может тихонько скопировать данные, а каковы будут последствия?

Также следует осторожнее обращаться с переходниками. Большинство из них, увы, кустарного производства. А этого очень «не любят» современные электронные устройства. Наконец, никогда не оставляйте на целую ночь подключенный к розетке смартфон.



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