Ученые разработали водостойкий шелковый клей

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04.06.2021, 14:44, Новости дня
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Давно известно, что некоторые биологические вещества по своим качествам намного превосходят минеральные или синтетические. Например, изготовленный из обыкновенной паутины шелк прочнее стали. А моллюски, которые своей слизью приклеиваются к днищам кораблей, практически невозможно оторвать.

Имей человек такой клей, не нужна была бы никакая сварка, говорят специалисты. Впрочем, его уже разработали. Ученые из университета Тафтса взяли шелк, разложили его на белки, добавили некоторые полимеры и получился сверхпрочный водостойкий клей.

По словам разработчиков, для склеивания поверхностей его нужно в сотни раз меньше, чем традиционного эпоксида. А соединение получается намного прочнее.



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