 

В Китае создана самая мощная в мире аэродинамическая труба

04.06.2021, 14:44, Новости дня
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Как сообщили в китайской академии наук, в Пекине смонтирована самая мощная в мире аэродинамическая труба JF-22. В ней можно имитировать передвижение со скоростью до дести километров в секунду или 36 тыс. км/ч.

Подобного агрегата для испытания летательных аппаратов нет ни у кого в мире, отмечают эксперты. После запуска трубы китайские разработчики смогут быстрее создавать гиперзвуковые технологии и воплощать их «в железе».

Если в других странах вскоре не построят аналогичную или еще лучшую аэродинамическую трубу, Китай может вырваться вперед сразу на несколько десятилетий, утверждают специалисты. Кстати, высокое давление в трубе создают нетрадиционным способом. Здесь используют силу химических взрывов, а не компрессоров.



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