 

Учёные: У инфицированных SARS-CoV-2 наблюдаются неврологические или психиатрические симптомы

04.06.2021, 14:40, Разное
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Международные учёные в ходе исследований, проведённых в 30 странах мира, выявили, что у инфицированных SARS-CoV-2 наблюдались неврологические или психиатрические симптомы. Предположительно, аносмия и депрессия могут возникать абсолютно у всех людей независимо от степени тяжести ковида.
Согласно результатам 215 исследований с участием порядка 106 тысяч человек с коронавирусом, данное заболевание влияет на психическое здоровье и мозг. У заражённых COVID-19 были зафиксированы типичные неврологические и психиатрические симптомы. Среди них – аносмия или потеря обоняния: у 43% больных, а также слабость (40%), утомляемость (38%), потеря вкуса (37%), мышечные боли (25%), депрессия (23%), головная боль (21%) и беспокойство (16%).

К слову, значительные неврологические состояния, такие как ишемический инсульт, геморрагический инсульт и судороги у инфицированных SARS-CoV-2 возникали реже. Процентные показатели составляют 1,9%, 0,4% и 0,06%.

Источник: glas.ru



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