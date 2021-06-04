Медики доказали пользу апельсинового сока для сердечно-сосудистой системы

Медики рассказали, что апельсиновый сок полезен для сердечно-сосудистой системы. Он положительно сказывается на ее работе.

Регулярное употребление апельсинового сока снижает риск развития деменции. К тому же он позитивно влияет на процесс избавления от лишних килограммов. В новом исследовании исследователи из Ирана доказали, что напиток положительно сказывается на функционировании сердечно-сосудистой системы.

Специалисты изучили 15 исследований, в которых в совокупности приняли участие 639 человек. Анализ показал, что употребление апельсинового сока снижает уровень холестерина в крови и глюкозы. Апельсиновый сок способен улучшить чувствительность к инсулину. В то же время медики признались, что для получения более детальной информации на эту тему необходимо провести более подробные исследования.

В целом польза апельсинового сока обусловлена его составом. В стакане данного напитка содержится суточная норма витамина С, присутствуют фолаты, флавоноиды, каротиноиды и другие биологически активные вещества.

Источник: onlinelibrary.wiley.com