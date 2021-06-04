Перенесенный коронавирус снижает риск заражения на срок до 10 месяцев

Ученые заявили, что перенесенный коронавирус снижает риск повторного заражения на срок до десяти месяцев. Об этом говорят результаты проведенного исследования.

В рамках научной работы специалисты анализировали уровень заражения коронавирусом жителей и персонала домов престарелых за несколько месяцев. Во внимание принимался факт уже перенесенной инфекции. Авторы исследования обнаружили, что в течение следующих десяти месяцев риск повторного заражения COVID-19 ниже на 85%, нежели у тех, кто никогда не подхватывал вирус. Среди персонала показатель составлял 60%.

По словам ученых, сильная защита от коронавируса фиксировалась в обеих группах. Однако эти два показателя не могут быть связаны напрямую, поскольку у сотрудников мог быть доступ к прохождению ПЦР-тестов вне домов престарелых.

Источник: glas.ru