Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности записавших интервью с Протасевичем

Великобритания считает, что задержанный в Минске один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью на белорусском телевидении под угрозой физического насилия, в связи с чем Лондон выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи этого разговора, сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Белоруссии, должно прекратиться. Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности», – передает ТАСС сообщение главы британского внешнеполитического ведомства.

В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту.

Накануне Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Он рассказал также, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, «грызни», есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.