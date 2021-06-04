Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России

Президент РФ Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%.

Путин отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.

Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Предельный размер кредита по льготной ипотеке, по его словам, для всех регионов составит 3 млн руб.