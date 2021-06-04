Спонсоры Олимпиады призвали организаторов отложить Игры в Токио

Отмечается, что, если бы Олимпиада началась парой месяцев позднее, гораздо больше людей было бы вакцинировано в Японии.

Компании-спонсоры считают, что $3 млрд, выделенные ими на Олимпиаду, потрачены напрасно. По их мнению, отсрочка проведения Игор и допуск на него зрителей позволили бы им частично компенсировать расходы.

В то же время, представители корпораций сомневаются, что их предложение повлияет на решение организаторов Игор, которые намерены начать соревнования 24 июля.

Financial Times со ссылкой на опросы общественного мнения в Японии сообщает, что более 80% жителей страны выступают за перенос или отмену Олимпиады 2020 в Токио.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

В письме премьер-министру Есихидэ Суге Ассоциация практикующих врачей Токио, представляющая около 6 тыс. человек, выступила за отмену Олимпийских игр 2021 в Токио. Если из-за Олимпиады увеличится количество умерших от COVID-19, Япония будет нести “максимальную ответственность”, добавили в ассоциации. Онлайн-петицию с призывом отменить Игры подписали сотни тысяч людей, проинформировало Reuters 18 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно информации правительства Японии на 3 июня, в стране было введено более 15,5 млн доз вакцин против коронавируса. По данным ресурса статистики Worldometer, население Японии составляет около 126,1 млн человек.

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