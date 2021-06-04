Ефросинина с мужем отдохнула на бывшей вилле наркобарона Пабло Эскобара

Ефросинина посоветовала своим подписчикам сразу четыре отеля для отличного времяпрепровождения. В каждом из них пара побывала во время романтического путешествия.

Один из рекомендованных телеведущей отелей – Casa Malca в городе Тулум. Это бывшая вилла наркобарона Пабло Эскобара. Согласно информации системы бронирования жилья Booking, стоимость проживания в гостинице составляет $1780 за ночь.

“Casa Malca Tulum. Погружение в мир тулумского колорита и красок. Они везде, начиная с легенды, мол, отель – это переделанная вилла Пабло Эскобара. На местном пляже можно часами рассматривать людей, похрустывая начос с гуакамоле. Нигде пока в своей туристической географии я не встречала место с подобной энергетикой. Детей можно брать только если хотите пожалеть об этом”, – написала 42-летняя телеведущая.

Сейчас пара отдыхает в Канкуне – прибрежном городе и всемирно известном курорте в восточном штате Мексики Кинтана-Роо. Город расположен на полуострове Юкатан на берегу Юкатанского пролива, отделяющего его от Кубы.

Один из номеров в отеле, который когда-то был виллой Эскобара. Фото: booking.com

Контекст:

Ефросинина дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

23 мая 2021 года в Instagram Ефросинина сообщила, что вместе с мужем, бывшим главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым улетела на отдых в Мексику.

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